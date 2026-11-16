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Çinli casus iddiasıyla istifa etmişti: Trump'tan Nvidia CEO'suna dönüş vizesi

20:28, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılan Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın şirkete yeniden dönmesine karşı olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen Alice Huang ile ilişkisi gündeme gelen Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın yeniden göreve dönmesine karşı olmadığını açıkladı. Trump, casusluk iddialarının kanıtlanmadığını belirtirken ulusal güvenlik riski oluşmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yeniden şirketin başına geçmesine karşı olmadığını söyledi. Huang, aralarında Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı ilişkinin de bulunduğu evlilik dışı ilişkileriyle ilgili haberlerin ardından görevinden istifa etmişti.

Trump, Filipinler'e ve 18-19 Kasım'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Huang'ın Nvidia CEO'luğuna yeniden getirilmesini isteyip istemediği sorulan Trump, "Benim için sorun olmaz." yanıtını verdi.

Tim Cook'un adı daha önce gündeme gelmişti

Trump, Nvidia CEO'luğu için daha önce Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un adını gündeme getirdiğini hatırlattı. Huang'ın önemli bir ders aldığını düşündüğünü ve şirkete dönmesini isteyen büyük bir grup insan bulunduğunu ifade etti.

Huang'ın Çin'e çip satmak istediğini ancak "eski teknoloji" olarak nitelendirdiği çipleri satabildiğini belirten Trump, Blackwell ve diğer gelişmiş çiplerin Çin'e satışına izin verilmediğini vurguladı.

Casusluk iddiasına yanıt

Huang'ın ilişki yaşadığı kadının Çinli bir casus olduğuna yönelik ABD istihbaratının değerlendirmelerine güvenip güvenmediği de soruldu. Trump, "Onun Çinli bir casus olduğunu bilmiyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisine bu konuda bilgi verdiği yönünde hatırlatma yapılınca Trump, böyle bir bilgi duymadığını söyledi. Alice Huang'ın casus olduğunun kanıtlanmadığını, casus olmayabileceğini de dile getirdi.

Jensen Huang ile yakın ilişkisi ve Çinli bir casusla ilişki yaşadığı iddiaları nedeniyle ulusal güvenliğin tehlikeye atıldığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Trump, "Böyle bir risk oluşmadı ve ülkemiz şimdi her zamankinden daha güçlü." diye konuştu.

Huang'ın istifa süreci

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile Jensen Huang'ın yakın ilişkisi bulunduğuna dair haberler üzerine başlatılmıştı.

Nvidia, 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını bildirdi. Şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress da geçici CEO olarak atanmıştı.


Ekonomi
Financial Times yazdı: Nvidia’da Huang’ı yeniden göreve getirme arayışı
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Teknoloji
Nvidia CEO'su Jensen Huang, evlilik dışı ilişki iddiaları sonrası istifa etti

Başlıklar :donald trumpjensen huangnvidiaapec
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Çinli casus iddiasıyla istifa etmişti: Trump'tan Nvidia CEO'suna dönüş vizesi
ABD Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılan Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın şirkete yeniden dönmesine karşı olmadığını söyledi.
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