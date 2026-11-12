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Evlilik dışı iki ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti. Bu ilişkilerden birinin, Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla yaşandığı öne sürüldü.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığı bildirildi.

Nvidia'nın Mali İşler Direktörü ve başkan yardımcısı Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapmayı kabul ettiği belirtildi. Eylül 2013'ten bu yana şirkette görev yapan Kress'in, kalıcı bir halef belirlenene kadar geçici CEO'luğun yanı sıra başkan yardımcılığı ve finans direktörlüğü görevlerini sürdüreceği aktarıldı.

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Yönetim kurulundaki değişiklik

Nvidia Yönetim Kurulu, kalıcı bir CEO belirlemek için arama süreci başlattı. Kurulun şirket içinden ve dışından adayları değerlendireceği kaydedildi.

Şirketin yönetim kurulu üyesi Harvey Jones da Nvidia'nın ilk yönetim kurulu başkanı olarak atandı.

Şirket açıklamasında Huang'ın katkılarına ilişkin, "Jensen'in Nvidia'ya katkıları çok büyük. Nvidia, dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biri. Yönetim Kurulu ve şirket, Jensen'e şirkete ve sektöre yaptığı paha biçilmez katkılarından dolayı teşekkür ediyor." ifadeleri kullanıldı. İstifanın duyurulmasının ardından Nvidia hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

Bağımsız soruşturma süreci

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Soruşturmanın, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli bir iş insanıyla yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatıldığı belirtildi.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Huang'la yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürüldü.

Huang'ın çalışanlara mesajı

Jensen Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirtti. Yönetim Kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını bildiren Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadesini kullandı.

Öte yandan The New York Times gazetesinde yayımlanan başka bir haberde, Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edildi.