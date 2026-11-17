İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası'nın güneyinde ABD ordusuna ait MQM-170 tipi bir insansız hava aracını (İHA) sağlam şekilde ele geçirdiklerini duyurdu.
Elektronik harp operasyonuyla ele geçirildi
Devrim Muhafızları Ordusu'nun yaptığı açıklamada, ABD ordusuna ait MQM-170 tipi İHA'nın gece saatlerinde Keşm Adası'nın güneyinde düzenlenen elektronik harp operasyonuyla sağlam şekilde ele geçirildiği belirtildi.
Ele geçirilen 9'uncu İHA olduğu öne sürüldü
Açıklamada, söz konusu MQM-170 tipi İHA'nın bu türde ABD'ye ait ele geçirilen 9'uncu İHA olduğu öne sürüldü.
Devlet televizyonu görüntüleri yayımladı
İran devlet televizyonu da ele geçirilen İHA'ya ait görüntüleri yayımladı.
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