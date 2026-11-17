UKMTO, Umman'ın Hasab kentinin 7 deniz mili kuzeyinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankere saldırı düzenlendiğini ve makine dairesinde yangın çıktığını bildirdi.

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İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden bir tankere saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Olay, Umman'ın Hasab kentinin 7 deniz mili kuzeyinde yaşandı. Tanker tanımlanamayan bir mühimmatla vuruldu. Saldırı sonucunda gemi devre dışı kaldı ve makine dairesinde yangın çıktı.

Mürettebat güvende, hasar bilinmiyor

UKMTO açıklamasında, "Bu durum makine dairesinde yangına neden olmuştur. Tüm mürettebatın durumu kontrol edildi ve herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Hasar değerlendirmesi ve çevresel etki şu an için bilinmemektedir" denildi.

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Yetkililer, gemi mürettebatının güvende olduğunu rapor etti. Olayın araştırıldığı belirtilirken, bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

İran: Tanker mayına çarptı

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda Tahran'ın onaylamadığı "alternatif" güzergahı kullanmaya çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını öne sürdü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tankerin takip sistemlerini kapatarak "alternatif" rotadan geçmeye çalıştığı sırada mayına çarptığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca tankerde yangın çıktığı ve geminin seyrine devam edemediği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) da bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı bölgede mayına çarptığını duyurdu. DMO'nun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Kurallara aykırı hareket eden petrol tankerinde yangın çıktı ve gemi hareketsiz kaldı. Takip sistemlerinin kapatılması ile yasaklı ve güvenli olmayan deniz bölgelerine izinsiz giriş yapılması, kurallara aykırı hareket eden gemileri ciddi tehlikelere maruz bırakmaktadır. İlan edilen uyarı ve kuralları dikkate almadan yasaklı bölgelerde seyreden gemilerin sahipleri, bu davranıştan kaynaklanan sonuçların sorumluluğunu üstlenecektir"

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DMO'nun mayın açıklamasında, söz konusu tankerin UKMTO'nun bildirdiği gemiyle aynı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.