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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 12 yaşındaki Filistinli çocuk Tamer el-Ahras, İsrail askerlerinin açtığı ateşin hedefi oldu. Tamer, sığındıkları el-Mevasi bölgesindeki okulunda ders zilinin çalmasını beklerken vuruldu.

İsrail ordusunun saldırısında Tamer karnından yaralandı. Yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı bölgede öğrenciler, öğretmenler ve aileler arasında büyük bir panik ve endişe yaşandı.

Baba, olay gününü anlattı

Tamer'in babası Rami el-Ahras, hastanedeki tedavi odasının önünde beklerken oğlunun her zamanki gibi okula gittiği o sabah aldığı haberi anlattı.

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Baba Ahras, "Biz, Attar bölgesinde kalan yerinden edilmiş kişileriz. Oğlum sabah okula gitti. Sabah sırasındayken serseri bir İsrail kurşunuyla yaralandı." dedi. Ahras, bölgede sürekli silah sesleri arasında olduklarından şikayet etti.

Ahras, "İsrail ordusunun sürekli ateşine maruz kalıyoruz. Serseri kurşunlar nedeniyle sürekli yaralanmalar oluyor. Ne yapabiliriz ki? Elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz. Silah sesleri bitmiyor. Çocuklar okul sırasında bile bu tehlikeden kurtulamadı." diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

Güven içinde olmadıklarını söyleyen Ahras, şöyle devam etti: "İsrail buranın insani ve güvenli bir bölge olduğunu iddia ediyor. Ama biz her gün silah sesleri duyuyoruz, yaralananlar oluyor. Çocuklar da büyükler de sürekli bir korku içinde yaşıyor. Gazze Şeridi'nin hiçbir yeri güvenli değil."

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İsrail güçleri filistinlilere rastgele ateş açıyor

Sağlık görevlisi Nesim Hasan ise olayın yaşandığı bölgeye giderken İsrail ordusunun sivillere yönelik saldırısına tanık olduğunu aktardı.

Hasan, "Bölgeye giderken İsrail ordusunun sığınmacıların çadırları ve evlerinin çevresine rastgele ateş açtığına şahit olduk. Bir öğrenci vurulmuştu, kurşun karın bölgesine isabet etmişti." ifadeleriyle olayı anlattı.

Saldırıya uğrayan bölgenin kalabalık olduğunu belirten Hasan, Refah kentinden göç etmiş çok sayıda ailenin yaşadığı bölgede süren ateşin Filistinli sivillerin, özellikle de çocukların ve öğrencilerin hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

Ateşkesten bu yana can kayıpları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1647 kişinin öldüğünü, 5 bin 969 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar, Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkıma yol açtı.