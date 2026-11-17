İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, New York Times'ın (NYT) İran'daki bazı barajların füze tesisleriyle "çift kullanımlı" olabileceği yönündeki haberine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla yanıt verdi.

Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'daki sivil altyapıya saldırması halinde aynı şekilde karşılık vereceklerini bildirdi.

Kalibaf: Mantığınızı olduğu gibi uygulayacağız

İran Meclis Başkanı, "(Onlar) sivil altyapıya karşı bir sonraki turu hazırlarken, 'uzmanları' NYT'ye 'İran’ın füze tesislerine yakın barajlar çift kullanımlı.' diyor. Harika o halde yeni kural: ABD veya İsrail üssüne yakın herhangi bir baraj, liman veya enerji santrali çift kullanımlıdır. Mantığınızı olduğu gibi uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

NYT'nin barajlara ilişkin iddiası

Amerikan The New York Times gazetesi, ülkedeki bazı barajların yalnızca tarımsal sulama ve elektrik üretimi için değil, yer altındaki askeri tesislere destek sağlamak amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini iddia etmişti.