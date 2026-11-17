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Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 92,05 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 96,77 dolara kadar yükselen ocak vadeli Brent, günü 92,44 dolardan tamamladı.

Bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalan Brent petrolün varil fiyatı 92,05 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 83,92 dolar oldu.

Arz fazlası beklentisi fiyatları geriletti

Petrol fiyatları, Orta Doğu'dan petrol ihracatının toparlanması ve küresel arz fazlası beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın ikinci işlem gününde geriledi.

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Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) cuma günü yayımladığı Petrol Piyasası Raporu'na göre, Körfez ülkelerinin yüksek ihracatı sayesinde küresel petrol arzı ekimde önceki aya göre günlük 2 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 360 bin varile yükseldi. Körfez ülkelerinin üretiminin yıl sonuna kadar büyük ölçüde korunacağı öngörüsüyle bu yıl küresel petrol arzının günlük 920 bin varil artarak 101,6 milyon varil olacağı belirtildi.

IEA, OPEC+ grubunun toplam petrol arzı tahminini yılın dördüncü çeyreği için günlük ortalama 3,2 milyon varil artırdı. Görünüm üzerindeki aşağı yönlü risklerin devam ettiğine dikkati çeken ajans, arzda kalıcı toparlanma için deniz taşımacılığı ve enerji altyapısının güvenliğinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Uzmanlar, piyasaların arzın talebi yakaladığı ve aşabileceği beklentisini giderek daha fazla fiyatlamaya başladığını söyledi. Arz-talep dengesindeki değişim, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

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OPEC+ kapasite değerlendirmesi için toplandı

OPEC'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, OPEC Sekretaryası pazartesi günü video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Toplantıda, üye ülkeler ile İşbirliği Bildirgesi'ne katılan ülkelerin azami sürdürülebilir petrol üretim kapasiteleri değerlendirildi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais'in başkanlık ettiği toplantıda, değerlendirme sürecinin ilk kez bağımsız ve objektif bir yöntemle yürütüldüğü belirtildi. Al-Ghais, çalışmanın OPEC+ çerçevesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bu değerlendirme, OPEC+ ülkelerinin 2027 ve sonrasındaki üretim kotalarının belirlenmesinde temel oluşturması açısından önem taşıyor.

Dolardaki güçlenme de baskı oluşturdu

Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur dolardaki güçlenme oldu. ABD Merkez Bankasının aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlenince dolar, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarında aşağı yönlü baskıya yol açtı.

Brent petrolde teknik olarak 92,17 dolar direnç, 91,33 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.