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ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizlikler ve teknoloji sektöründeki gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlarda geleceğe yönelik beklentiler yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Casusluk iddiaları ve özel hayatına ilişkin gelişmelerin ardından şirketteki görevinden istifa eden Üst Yönetici (CEO) Jensen Huang'ın şirkete geri dönebileceğine dair haberler belirsizlikleri daha da artırırken, Nvidia'nın yönetiminde kimlerin yer alacağı ve şirketin gelecekte izleyeceği yol konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın yeniden şirketin başına geçmesine karşı olmadığını belirterek, "Benim için sorun olmaz." dedi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Nvidia'nın yeni yöneticisini firma dışından bulması gerektiğini belirtti.

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Bu arada ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından Hazine Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyinin talimatıyla hazırlanan geçici nihai kural yayımlandı. Bu düzenleme, Çinli şirketlerin üçüncü ülkelerdeki veri merkezleri aracılığıyla ABD menşeli çiplerin sağladığı yurt dışı bilgi işlem kapasitesine erişmesini engellemeyi amaçlıyor.

Düzenleme, çip arzına ilişkin endişelerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Diğer taraftan yatırımcıların dikkatlerini yeniden Anthropic'in uzun zamandır beklenen halka arzına çevirmesi bekleniyor. Şirketin halka arz fiyatını bu hafta belirlemesi bekleniyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan belgelere göre Anthropic, halka arz kapsamında hisse başına 70 ila 78 dolar fiyat aralığından toplam 825 milyon hisseyi satışa sunmayı planlıyor.

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Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh, yapay zekanın yaygın biçimde benimsenmesinin ekonomi üzerinde çok önemli etkisi olacağını ve para politikası açısından önemli sonuçlar doğuracağını kabul etmenin bankanın sorumluluğu olduğunu belirtti.

Dün Chase, US Bank, Wells Fargo, Capital One gibi bankaların çevrim içi hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başladı. ABD'nin California eyaletinde, yapay zeka modellerini yeterli güvenlik önlemleri ve denetim mekanizmaları olmadan geliştirdiği ve test ettiği, bu süreçte kamu güvenliğini tehlikeye attığı iddiasıyla OpenAI'ye dava açıldı.

Diğer taraftan ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, bazı uçuşların kalkışını etkileyen sistem sorununun giderildiğini bildirdi.

Öte yandan, Orta Doğu'dan petrol ihracatının toparlanmasıyla artan arz fazlası beklentileri, bölgedeki petrol tankerlerine yönelik saldırı endişelerini gölgede bıraktı. Bu gelişmeyle petrol fiyatları geriledi. Yeni günde ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 91,7 dolara indi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yatay seyirle yüzde 5,14'te seyrediyor.

Fed'in daha agresif faiz artırımlarına gideceği yönündeki beklentilerin güçlenmesinden destek bulan ve 103,7 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi 103,4 seviyesinde dengelendi.

Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde bulunması altın fiyatlarını baskılıyor. Altının onsu dün 3 bin 832,8 dolarla Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, bugün önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 3 bin 884 dolardan işlem görüyor.

New York borsası negatif seyretti

Nvidia hisseleri yeni haftanın ilk işlem gününde de yüzde 4,1 değer kaybetti. Nvidia ile birlikte diğer çip üreticilerinin hisselerinde de düşüş görüldü. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 7,6, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 5,6 ve Intel'in hisseleri yüzde 7 geriledi.

Makroekonomik veri tarafında Fed New York şubesinin imalat sanayi endeksi kasımda 7,8 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 1,41, S&P 500 endeksi yüzde 1,92 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,49 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları negatif seyretti

Avrupa borsaları, yapay zeka şirketleri, teknoloji şirketleri ve bankacılık şirketlerinin hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle negatif seyretti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed), İtalyan bankacılık grubu UniCredit'in Alman Commerzbank'ı satın alma planına onay verdi.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya mali destek programı kapsamında yaklaşık 8 milyar avroluk ödeme yapılmasını onayladı.

AB, Rusya'nın Ukrayna ile savaşını finanse etmesine katkı sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve 101 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artarak, yıllık bazda ise yüzde 1,5 azalarak beklentileri karşılayamadı.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne negatif başladı.

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD'nin yapay zeka çiplerine erişimine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırması kararının bölgedeki teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişelerle negatif seyrediyor.

Bu gelişmeyle şirketlerin büyüme planlarında gecikmelerle karşı karşıya kalabileceği ve lisans süreçlerine ilişkin belirsizliklerin yeni projelerin finansmanını sağlamayı daha da zorlaştırabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,8 geriledi.

Borsa günü yatay seyirle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yatay seyirle 11.841,81 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 yükseldi.

Dolar/TL dün günü yatay seyirle 50,3877'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,4129'dan işlem görüyor.

Öte yandan Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 21 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

​​​​​​​Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de eylül ayı ILO işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde kasım ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut fiyat endeksi

10.00 İngiltere, eylül ayı ILO işsizlik oranı

13.00 Almanya, kasım ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi

13.00 Almanya, kasım ayı ZEW mevcut durum endeksi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi

16.15 ABD, 31 Ekim haftası ADP haftalık istihdam değişimi

16.30 ABD, kasım ayı New York Fed hizmet sektörü iş koşulları endeksi

16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar

16.30 ABD, ekim ayı ithalat fiyat endeksi

16.30 ABD, ekim ayı ihracat fiyat endeksi

17.15 ABD, ekim ayı sanayi üretimi

17.15 ABD, ekim ayı imalat sanayi üretimi

17.15 ABD, ekim ayı kapasite kullanım oranı

18.00 ABD, eylül ayı işletme stokları

18.00 ABD, kasım ayı NAHB konut piyasası endeksi

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