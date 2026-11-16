Rusya'nın enerji ve ham madde dışı ihracatı yüzde 7 arttı.

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Rusya'nın enerji ve ham madde dışı ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 7 artışla 123,5 milyar dolara yükseldi. Artış, geçen yılın aynı dönemine göre kaydedildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Roman Çekuşov, Moskova'da düzenlenen "Rusya'da Üretildi" adlı forumda konuştu.

İhracat yüzde 7 arttı

Rus sanayicilerin ve tarım üreticilerinin çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Çekuşov, "Enerji ve ham madde dışı ihracatımız 123,5 milyar dolara ulaştı. Bu geçen yıla göre yüzde 7 artış anlamına geliyor." dedi.

İhracata 80,5 milyar ruble kaynak ayrıldı

Çekuşov, ulusal proje kapsamında gelecek yıl ihracatın desteklenmesi için 80,5 milyar ruble kaynak ayrıldığını bildirdi. İhracattaki artışın sürdürülmesinin önemine de işaret etti.

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2025'Te ihracat 163,6 milyar dolara ulaşmıştı

Enerji ve ham madde dışı ihracat, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 163,6 milyar dolara ulaşmıştı.

Bu ihracatta metalürji, makine ve ekipman, kimya sanayisi ve gübre önemli yer tutuyor. Rus hükümeti ise enerji dışı ürünlerin ihracatını artırmaya ve yeni pazarlara açılmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

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