Ticaret Bakanlığı verilerine göre ocak-ekim döneminde 30 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. Aynı dönemde 53 ilde ihracat artışı kaydedildi.

Bakanlığın ekim ayına ve yılın 10 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verileri belli oldu.

İstanbul 5 milyar 279 milyon dolarla zirvede

Geçen ay en fazla ihracat yapan il 5 milyar 279 milyon dolarla İstanbul oldu. Kentin dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 arttı.

İstanbul'un ardından 3 milyar 773 milyon dolar ve yüzde 17,2 yükselişle Kocaeli geldi. Üçüncü sırada ise 1 milyar 955 milyon dolar ve yüzde 7,5 artışla Bursa yer aldı.

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İlk 3 ilde öne çıkan fasıllar

İstanbul'un ihracatında ilk sırada 725 milyon 175 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı bulundu. Bu faslı 490 milyon 373 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 434 milyon 62 bin dolarla kazanlar-makineler izledi.

Kocaeli'de en fazla dış satım yapılan fasıl, 1 milyar 470 milyon 414 bin dolarla motorlu kara taşıtları oldu. Mineral yakıtlar ve yağlar 419 milyon 153 bin dolarla, elektrikli makine ve cihazlar 320 milyon 278 bin dolarla bunu takip etti.

Bursa'da da motorlu kara taşıtları 810 milyon 124 bin dolarla ilk sıradaydı. Ardından 291 milyon 291 bin dolarla kazanlar-makineler, 134 milyon 756 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar geldi.

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En fazla ihracat ABD, İngiltere ve Almanya'ya

İstanbul'un ihracatında ilk sırayı 454 milyon 54 bin dolarla ABD aldı. Almanya 329 milyon 476 bin dolarla, Mısır 266 milyon 654 bin dolarla onu izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 365 milyon 381 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. İngiltere'den sonra 345 milyon 419 bin dolarla Almanya, 186 milyon 372 bin dolarla İtalya geldi.

Bursa'nın en çok ihracat yaptığı ülke ise 288 milyon 855 bin dolarla Almanya oldu. Fransa 274 milyon 265 bin dolarla, İtalya 211 milyon 99 bin dolarla bu ülkeyi takip etti.

Kocaeli artışta ilk sırada

Ekimde yıllık bazda ihracatını tutar olarak en fazla artıran il, 553 milyon dolarlık artışla Kocaeli oldu. Kocaeli'yi 456 milyon dolarla İstanbul, 296 milyon dolarla Mersin izledi.

Ocak-ekim döneminde 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 53 il de dış satımını artırdı.