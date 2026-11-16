Kademe'den 22 araç teslimatı

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Bu kapsamda 22 araç, düzenlenen törenle belediyenin hizmetine sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Şanlıurfa milletvekilleri ve il protokolünün katıldığı törende; hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları, araç üstü vakumlu yol süpürme makineleri, kompakt yol süpürme makineleri, mini çöp taksiler ve damperli kamyonlar yer aldı. Araçlar, belediyenin günlük operasyonlarında ihtiyaç duyduğu çözümleri bir araya getirdi. Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları atık toplama ve taşıma süreçlerine, vakumlu yol süpürme makineleri şehir temizliğine, kompakt süpürme makineleri ise dar ve erişimi zor alanların temizliğine katkı sağlayacak. Mini taksiler ve damperli kamyonlar da belediyenin farklı saha çalışmalarında kullanılmak üzere teslim edilecek.

YERLİ ÜRETİM EKONOMİK AVANTAJ SAĞLIYOR

  • Törenle ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, yerel yönetimlerin yerli üretim araçları tercih etmesinin hem ülke ekonomisi hem de belediyelerin hizmet süreçleri açısından önem taşıdığını belirtti. Yerli üretimin sağladığı maliyet avantajlarına ve satış sonrası hizmet desteğine dikkat çeken Albayrak “Belediyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için araçlarımızı kendi mühendislik ve üretim gücümüzle geliştiriyoruz. Belediyelerimize ekonomik, teknik ve operasyonel avantajlar sunuyoruz. Yerli üretim sayesinde ülkemizin kaynaklarının ülkemizde kalmasına katkı sağlıyoruz. Belediyelerimize uygun çözümleri, rekabetçi maliyetlerle sunabiliyoruz. Araçlarımızın servis süreçlerindeki kolaylıklar da belediyelerin uzun vadeli işletme maliyetlerini yönetmelerine yardımcı oluyor. Bugün Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında belediyelerin temizlik ve çevre hizmetlerine katkı sağlayan çözümler geliştiriyoruz” dedi.

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Başlıklar :Kademeekonomitemizlik aracı
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