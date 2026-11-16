Kademe'den 22 araç teslimatı

Törenle ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, yerel yönetimlerin yerli üretim araçları tercih etmesinin hem ülke ekonomisi hem de belediyelerin hizmet süreçleri açısından önem taşıdığını belirtti. Yerli üretimin sağladığı maliyet avantajlarına ve satış sonrası hizmet desteğine dikkat çeken Albayrak “Belediyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için araçlarımızı kendi mühendislik ve üretim gücümüzle geliştiriyoruz. Belediyelerimize ekonomik, teknik ve operasyonel avantajlar sunuyoruz. Yerli üretim sayesinde ülkemizin kaynaklarının ülkemizde kalmasına katkı sağlıyoruz. Belediyelerimize uygun çözümleri, rekabetçi maliyetlerle sunabiliyoruz. Araçlarımızın servis süreçlerindeki kolaylıklar da belediyelerin uzun vadeli işletme maliyetlerini yönetmelerine yardımcı oluyor. Bugün Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında belediyelerin temizlik ve çevre hizmetlerine katkı sağlayan çözümler geliştiriyoruz” dedi.