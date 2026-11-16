Geriye doğru incelemeyi hızlandırıyoruz

16/11/2026, Pazartesi04:22
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
26

Bildirimler

A Milli Takımımız, Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.16 Kasım 2026 00:39 PazartesiSON DAKİKA
Facianın eşiğinden dönüldü15 Kasım 2026 22:49 PazarSON DAKİKA
Üreticiler gece gündüz çalışıyor, kilosu 500 liradan satılıyor15 Kasım 2026 22:21 PazarSON DAKİKA
Sivaslı berber zoru başardı: Tek eliyle yeniden hayata tutundu15 Kasım 2026 21:08 PazarSON DAKİKA
Aracı hurdaya döndü, hava yastıkları açılmadı: Şirketin savunması gündem oldu15 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
A Milli Takımımız, Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, son yıllarda bu fonların istismar ettiği veya manipülasyona uğrayan hisselerde de incelemeler yaptığını bildiren Şimşek, “Bu incelemeleri de hızlandırdık. Sermaye Piyasası Kurulu'nu güçlendirdik, atamalar yaptık. 25 vergi müfettişini de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan SPK'ya aktardık. Bütün denetim, gözetim, geriye doğru incelemeleri hızlandırıyoruz. Bu ayın sonuna kadar büyük oranda bu incelemeler tamamlanmış olacak. İncelemeler çerçevesinde, piyasa bozucu veya manipülasyona bulaşmış kişiler hakkında suç duyurularında bulunuyor. Haksız kazanç elde edenlerden, geri iade talebinde bulunuluyor” diye konuştu.

“1-16 EYLÜL ARASINDA YURT DIŞINA PARA ÇIKMADI”

Fon krizinin ortaya çıktığı tarihten önceki iki haftada (1-16 Eylül 2026 tarihleri arasında) yurtdışına sermaye transferi yapılmadığını söyleyen Mehmet Şimşek, bu konudaki tüm iddiaları titizlikle incelediklerini anlattı. Sermaye transferlerinin teknik olarak yapılabildiği swift, kripto ve ödeme şirketleri işlemlerine baktıklarını belirten Şimşek, ithalat gibi rutin işlemler dışında olağan dışı bir kayda rastlamadıklarını aktardı.

NEMALARINI DA ALDILAR

Kanal 7'ye konuşan Şimşek, “Olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendi. Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok. Olağan tasfiyeye tabi fonların tasfiyesi, yüzde 99,9 oranında tamamlandı. Özellikle para piyasası fonları için söylüyorum, sadece paralarını almadılar, nemasını dahi aldılar” diye konuştu. Fon soruşturmaları sürecine işaret ederek, Türkiye'nin dünyadakine benzer durumlara oranla oldukça hızlı ilerlediğini de ifade eden Şimşek, tasfiye sürecinin planlandığı gibi gittiğine dikkat çekti.


Ekonomi
Toyota suçüstü yakalandı: Terör Devleti İsrail'in ikmal hattında japon imzası
Ekonomi
Dibi gören altın için dev bankadan yeni tahmin: Yükseliş için o tarihe işaret edildi
Ekonomi
ASELSAN'ın EJDERHA sistemi aynı anda havalanan 51 dronu etkisiz hale getirdi

Başlıklar :fon soruşturmasıekonomimehmet şimşek
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Geriye doğru incelemeyi hızlandırıyoruz
Mehmet Şeker.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet