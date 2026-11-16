Geriye doğru incelemeyi hızlandırıyoruz

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, son yıllarda bu fonların istismar ettiği veya manipülasyona uğrayan hisselerde de incelemeler yaptığını bildiren Şimşek, “Bu incelemeleri de hızlandırdık. Sermaye Piyasası Kurulu'nu güçlendirdik, atamalar yaptık. 25 vergi müfettişini de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan SPK'ya aktardık. Bütün denetim, gözetim, geriye doğru incelemeleri hızlandırıyoruz. Bu ayın sonuna kadar büyük oranda bu incelemeler tamamlanmış olacak. İncelemeler çerçevesinde, piyasa bozucu veya manipülasyona bulaşmış kişiler hakkında suç duyurularında bulunuyor. Haksız kazanç elde edenlerden, geri iade talebinde bulunuluyor” diye konuştu.

“1-16 EYLÜL ARASINDA YURT DIŞINA PARA ÇIKMADI”

Fon krizinin ortaya çıktığı tarihten önceki iki haftada (1-16 Eylül 2026 tarihleri arasında) yurtdışına sermaye transferi yapılmadığını söyleyen Mehmet Şimşek, bu konudaki tüm iddiaları titizlikle incelediklerini anlattı. Sermaye transferlerinin teknik olarak yapılabildiği swift, kripto ve ödeme şirketleri işlemlerine baktıklarını belirten Şimşek, ithalat gibi rutin işlemler dışında olağan dışı bir kayda rastlamadıklarını aktardı.

NEMALARINI DA ALDILAR

Kanal 7'ye konuşan Şimşek, “Olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendi. Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok. Olağan tasfiyeye tabi fonların tasfiyesi, yüzde 99,9 oranında tamamlandı. Özellikle para piyasası fonları için söylüyorum, sadece paralarını almadılar, nemasını dahi aldılar” diye konuştu. Fon soruşturmaları sürecine işaret ederek, Türkiye'nin dünyadakine benzer durumlara oranla oldukça hızlı ilerlediğini de ifade eden Şimşek, tasfiye sürecinin planlandığı gibi gittiğine dikkat çekti.

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