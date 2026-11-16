Asansörcülerin hedefi 110 milyar dolarlık pazar

Küresel asansör pazarı yaklaşık 110 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşırken Türkiye, üretim kapasitesi, mühendislik birikimi ve ihracat deneyimiyle uluslararası rekabette öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) verilerine göre, Türkiye’de kullanımda olan yaklaşık 1 milyon asansöre ek olarak her yıl ortalama 35 bin yeni asansör hizmete giriyor.

SEKTÖR İÇİN GÜÇLÜ BİR VİTRİN

Fuar; asansör ve yürüyen merdiven teknolojilerinin yanı sıra komponent üreticilerini, tedarikçileri, montaj firmalarını, satın almacıları, mimarları ve inşaat firmalarını aynı çatı altında buluşturacak. Uluslararası Asansör İstanbul fuarına ilişkin açıklamalarda bulunan AYSAD Başkanı Fevzi Yıldırım, “Fuarımız, firmalarımızın nitelikli ve katma değerli ürünlerini yurt içi ve yurt dışından gelecek alıcılara, yatırımcılara ve karar vericilere tanıtması için güçlü bir vitrin olacaktır. Fuar yalnızca bir ürün sergileme alanı olmayacak, aynı zamanda sektörün geleceğinin tartışıldığı bir bilgi platformu da olacaktır. Sektörümüzün tüm paydaşlarını; üreticileri, montaj ve bakım firmalarını, tedarikçileri, mühendisleri ve akademisyenleri bu buluşmada yer almaya davet ediyorum” dedi.

Fuar Direktörü Seda Bozkurt ise Türkiye’nin asansör sektöründeki üretim ve montaj kapasitesinin yurt içindeki yeni kurulumların ötesinde bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

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