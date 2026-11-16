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İstihdam için 1.5 trilyonluk vergiden vazgeçildi

Uğur Duyan04:00, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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2027 yılında vergi harcamalarının 1 trilyon 502 milyar liralık bölümü istihdamın desteklenmesine ayrılacak. Bu tutarın 1 trilyon 460 milyar lirasını tüm çalışanların yararlandığı asgari ücret istisnası oluşturacak. Yatırım, üretim ve ihracatın teşviki için 1 trilyon 40 milyar, yurt içi tasarrufların artırılması için 894,7 milyar liralık vergi harcaması öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2027 yılı vergi harcamalarına ilişkin projeksiyonunda, istihdamın desteklenmesi en büyük harcama kalemi olarak öne çıktı. Vergi harcamalarının fonksiyonel dağılımına göre, istihdamın desteklenmesi amacıyla 1 trilyon 502 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçilecek. Bu tutarın yaklaşık 1 trilyon 460 milyar lirasını tüm çalışanların yararlandığı asgari ücret istisnası oluşturuyor. Söz konusu istisna, 2027 yılı toplam vergi harcamalarının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

YATIRIM VE ÜRETİME 1 TRİLYON LİRA

Vergi harcamalarının fonksiyonel dağılımında ikinci sırada yatırım, üretim ve ihracatın teşviki yer alıyor. Bu kapsamda 1 trilyon 40 milyar liralık vergi harcaması öngörülüyor. Yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik vergi desteklerinin tutarı ise 894,7 milyar lira olarak hesaplanıyor. Böylece istihdam, yatırım, üretim, ihracat ve tasarrufların desteklenmesi vergi harcamalarının öne çıkan başlıklarını oluşturuyor.

TARIM VE AR-GE ÖDENEĞİ

Engelli bireyler başta olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, sağlık, kültür ve spor faaliyetleri ile çevresel çalışmaların desteklenmesi için 439,8 milyar liralık vergi harcaması planlanıyor. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvikine 368 milyar lira ayrılırken, çiftçilerin ve tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi için 342,3 milyar liralık kaynak öngörülüyor. Altyapı, enerji ve ulaştırma faaliyetlerinin teşvikine yönelik vergi harcamalarının 292,3 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

İSTİHDAMA DESTEK

İstihdam başlığı altında yer alan 1 trilyon 502 milyar liralık toplamın 1 trilyon 460 milyar lirasını asgari ücret istisnası oluştururken, iş gücü piyasasının geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik diğer desteklerin tutarı 42 milyar lira olarak öngörülüyor. Böylece vergi harcamalarının önemli bir bölümü doğrudan çalışanların gelirlerini korumaya ve istihdamı desteklemeye yönelik düzenlemelerden oluşuyor.


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Başlıklar :istihdamvergiekonomi
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İstihdam için 1.5 trilyonluk vergiden vazgeçildi
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