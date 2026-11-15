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Karayolları İHA-SİHA pistleri olacak

13:33, 15/11/2026, Pazar
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Acil ve olağanüstü durumlarda kara yolları, İHA-SİHA pistleri olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda karayolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması için kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Uraloğlu, fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi arasından 52 potansiyel yol kesimi belirlediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda, kara yolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, afet ve acil durumlarda kara yollarının kullanımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kara yollarının İHA ve SİHA'lar için önemine işaret eden Uraloğlu, "Afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda, mevcut kara yolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, kara yolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik, bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere, toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik." ifadelerini kullandı.

IHAMANİSA-BALIKESİR KARAYOLU, AKINCI VE BAYRAKTAR TB2 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ACİL DURUM SENARYOLARI KAPSAMINDA İNİŞ VE KALKIŞ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ BİR UYGULAMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

"İlk uygulama alanı Manisa-Balıkesir kara yolu"

Uraloğlu, ilk uygulama alanı olarak Balıkesir-Manisa yolunun seçildiğini ve yolun AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun koşulların oluşturulması amacıyla yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Çalışmalar kapsamında, yol kenarında 3 ayrı noktada, toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturduk. Hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre otokorkuluğu söktük, 45 trafik işaret levhasını kolayca sökülebilir hale getirdik. Yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

IHAULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU (ARŞİV)

"Altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koyduk"

Uraloğlu, çalışmaların trafik güvenliğine uygunluğunun tutanak altına alınarak valilikle paylaşıldığını, 12 Kasım'da gerçekleştirilen deneme sırasında yolun 12.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatıldığını ve ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığını ifade etti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş ve kalkış gerçekleştirdiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Milli insansız hava araçlarımızın, kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koydu. Mevcut kara yolu altyapımızın yalnızca kara ulaşımında değil, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda da kullanılabilmesi büyük önem taşıyor."

Uraloğlu, uygulamanın Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda kara, hava, deniz ve sahil güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar işbirliğiyle gerçekleştirildiğine değinerek, emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

IHAMANİSA-BALIKESİR KARAYOLU, AKINCI VE BAYRAKTAR TB2 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ACİL DURUM SENARYOLARI KAPSAMINDA İNİŞ VE KALKIŞ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ BİR UYGULAMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

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AKINCI VE Bayraktar TB2'den acil durum senaryo testi: Kara yoluna inip tekrar havalandılar

Başlıklar :abdulkadir uraloğlubayraktar tb2akıncımanisa-balıkesir karayolu
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Karayolları İHA-SİHA pistleri olacak
Acil ve olağanüstü durumlarda kara yolları, İHA-SİHA pistleri olacak.
MANİSA-BALIKESİR KARAYOLU, AKINCI VE BAYRAKTAR TB2 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ACİL DURUM SENARYOLARI KAPSAMINDA İNİŞ VE KALKIŞ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ BİR UYGULAMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU (ARŞİV)
MANİSA-BALIKESİR KARAYOLU, AKINCI VE BAYRAKTAR TB2 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ACİL DURUM SENARYOLARI KAPSAMINDA İNİŞ VE KALKIŞ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ BİR UYGULAMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
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