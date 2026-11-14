Türk sanayicisine Avrupa kapısı: Üretim Türkiye’de şirket Almanya’da

Bu model, Avrupa'daki müşterilerle ticari ilişkileri güçlendirirken satış ve dağıtım süreçlerini de kolaylaştırıyor.

Türk sanayicileri, üretim tesislerini Türkiye'de tutarak Almanya üzerinden Avrupa pazarına açılabilecek yeni ticari modelleri değerlendirebilir.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da şirket kurmak, Türk üreticilerine Avrupa'daki müşterilerle doğrudan ticari ilişkiler geliştirme, satış ve dağıtım faaliyetlerini yerel bir organizasyon üzerinden yürütme imkânı sunuyor. Bu modelde üretimin Türkiye'de devam etmesi, işletmelerin mevcut sanayi altyapısını korurken uluslararası pazarlarda daha güçlü bir ticari varlık oluşturmasına olanak tanıyor.

Almanya'da kurulacak şirket aracılığıyla Avrupa'daki müşterilerle sözleşmeler yapılabiliyor, pazarlama faaliyetleri yürütülebiliyor ve yeni iş bağlantıları geliştirilebiliyor. Özellikle otomotiv, makine, yedek parça ve elektronik gibi sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren Türk tedarikçiler açısından Almanya'da yerel bir ticari yapının bulunması önem taşıyor. BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi büyük üreticilerle iş ilişkileri geliştirmek isteyen şirketler, bu sayede müşteri iletişimi ve ticari süreçlerini daha yakından yönetebiliyor. Böylece Türkiye'deki üretim gücü korunurken Avrupa'da kalıcı bir ticari yapılanmanın temelleri atılabiliyor.

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27 ÜLKEYLE ORTAK PAZAR

Almanya'da şirketleşmenin sunduğu fırsatlar, Avrupa Birliği'nin 27 ülkeli ortak pazarıyla da yakından ilişkili. Alman şirketi üzerinden satış, depolama, müşteri ilişkileri ve dağıtım faaliyetlerinin organize edilmesi, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki müşterilere ulaşmayı kolaylaştırabiliyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği kapsamında sanayi ürünlerinde sağlanan gümrük kolaylıkları da ihracatçılar açısından önemli avantajlar sunuyor. Bununla birlikte, ürünlerin gümrük statüsü ve menşe kurallarının dikkate alınması gerekiyor; Türkiye'de üretilen bir ürünün Almanya'daki bir şirket üzerinden satılması, ürüne otomatik olarak AB menşei kazandırmıyor.

Uluslararası ticarette ödeme altyapısı da şirketlerin büyüme stratejisinde önemli bir yer tutuyor. Almanya'da kurulan şirketler, gerekli başvuru ve uygunluk koşullarını karşılamaları hâlinde PayPal ve Stripe gibi uluslararası dijital ödeme sistemlerinden yararlanabiliyor. Bu sistemler, özellikle e-ticaret yapan işletmelerin Avrupa'daki müşterilerine farklı ödeme seçenekleri sunmasını ve tahsilat süreçlerini daha etkin yönetmesini sağlıyor. Banka hesabı, dijital ödeme altyapısı ve satış organizasyonunun birlikte yapılandırılması, Türk üreticilerinin uluslararası ticari faaliyetlerini geliştirmesine katkıda bulunabiliyor.

DANIŞMANLIK FİRMALARI AKTİF ÇALIŞIYOR

Almanya'da şirket kurmak isteyen girişimciler için profesyonel danışmanlık ve dışarıdan alınan idari hizmetler de kuruluş sürecini kolaylaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Mannheim'da faaliyet gösteren TABAK Steuerberatung, Türk girişimcilere şirket kuruluşu ve mali danışmanlık alanlarında hizmet sunan kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket kuruluşunun koordinasyonu, iş adresi ve ofis kullanımı, toplantı imkânları, posta takibi, resmî yazışmalar, muhasebe ve vergi işlemleri bu hizmetler kapsamında bulunuyor. Bu tür hizmetler sayesinde girişimciler, başlangıç aşamasında Almanya'da ayrı bir idari kadro oluşturmadan ticari faaliyetlerini organize edebiliyor.

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Almanya'da gerçek ve sürdürülebilir ticari faaliyet yürüten şirketler, yasal koşulları karşılamaları durumunda ticari amaçlı oturum izni, banka kredileri ve KfW gibi kalkınma bankalarının finansman programlarını da değerlendirebiliyor. Ayrıca girişimcilik, yatırım ve Ar-Ge destekleri de şirketlerin büyüme planlarında önemli fırsatlar sunabiliyor. Ancak bu imkânlardan yararlanmak, ilgili programların başvuru, finansal yeterlilik ve yasal uygunluk koşullarının karşılanmasına bağlı bulunuyor. Dolayısıyla şirketleşme sürecinin doğru bir iş planı ve profesyonel mali danışmanlıkla yürütülmesi önem taşıyor. Almanya üzerinden Avrupa pazarına açılma modeli, yalnızca büyük sanayi kuruluşlarıyla sınırlı kalmıyor. Tekstil, mobilya, makine, yedek parça, elektronik ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de bu yapılanma aracılığıyla uluslararası satış ağlarını genişletebiliyor.

E-TİCARET ALANINDA YATIRIM FIRSATLARI

Avrupa'da faaliyet gösteren Türk market zincirleri, toptancılar, e-ticaret şirketleri ve dağıtım kuruluşları da Türk üreticileri için alternatif satış kanalları oluşturabiliyor. Otomobil aksesuarları, araç bakım ürünleri, silecekler ve ampuller gibi sanayi ürünlerinin bu kanallar üzerinden tüketiciyle buluşturulması, Türk markalarının bilinirliğini artırabiliyor. İlerleyen süreçte Almanya'da depolama ve kalite merkezlerinin kurulması, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla ortak Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi de mümkün olabiliyor. Bu yaklaşım, Almanya'daki şirketin yalnızca bir satış noktası değil, aynı zamanda teknoloji iş birliklerinin, uluslararası ödemelerin ve marka gelişiminin yönetildiği bir merkez hâline gelmesini sağlayabilir.

Türk sanayisinin küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşması için üretim kapasitesinin yanı sıra pazarlama, dağıtım, finansman ve teknoloji alanlarında da uluslararası yapılanmasını geliştirmesi gerekiyor. Üretim tesislerini Türkiye'de tutarak Avrupa'da ticari organizasyon kurmak, Türk şirketlerinin ihracatçı kimliğinin ötesine geçerek uluslararası markalar oluşturmasına yönelik seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

TÜRK SANAYİSİNİN GÜCÜ, AVRUPA’NIN STRATEJİSİ VE YENİ YATIRIM GERÇEĞİ

Avrupa Komisyonunun 4 Kasım 2026 tarihli Türkiye Raporu, siyasi ve hukuki değerlendirmeleri nedeniyle Ankara’nın tepkisini çekse de Türkiye’nin ekonomik kapasitesi ve Avrupa sanayisi açısından stratejik önemine ilişkin dikkat çekici tespitler içeriyor. Raporun yalnızca siyasi tartışmalar üzerinden değerlendirilmesi, Türkiye’nin önündeki ekonomik ve sanayi fırsatlarının gözden kaçmasına neden olabilir.

Türkiye; otomotiv, makine, tekstil ve ticari araç üretiminde güçlü bir altyapıya, gelişmiş tedarikçi ağına ve önemli bir mühendislik birikimine sahip. Ford Otosan, Renault, Toyota, Hyundai, Tofaş, Mercedes-Benz Türk ve MAN gibi üreticiler bu kapasitenin göstergesi. Ancak asıl hedef, mevcut üretim gücünü daha yüksek teknolojiye ve katma değere dönüştürmek olmalı.

Avrupa otomotiv sanayisinin elektrikli araç, batarya ve yazılım teknolojilerine yöneldiği süreçte Macaristan önemli yatırımlar çekerken Türkiye'nin mevcut sanayi altyapısını geliştirmesi gerekiyor. Çin'in teknoloji ve batarya alanındaki yükselişi de Avrupa'yı tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye yöneltiyor. Türkiye için fırsat, yalnızca üretim ortağı olmak değil, Avrupa'nın teknoloji ve tedarik güvenliğine katkı sağlayan stratejik bir sanayi ülkesi hâline gelmek.

Bu dönüşümde savunma sanayisinin geliştirdiği mühendislik, elektronik, yazılım ve ileri üretim yetkinlikleri sivil sektörlere de aktarılabilir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'nin AB'nin Made in Europe yaklaşımına dâhil olması da sanayinin geleceği açısından önem taşıyor.

Yeni rekabetin bir diğer boyutu yapay zekâ. Türk şirketlerinin Avrupa'nın dijital sanayi ve yapay zekâ ekosisteminde doğru, güncel ve güvenilir verilerle temsil edilmesi gerekiyor. Aksi hâlde üretim kapasitesi ve teknolojik yetkinlikler uluslararası yatırım ve tedarikçi değerlendirmelerinde yeterince görünür olmayabilir.

Öte yandan hukuki güvenlik, ekonomik istikrar ve kurumsal güvenilirlik, uzun vadeli yatırımların temel koşulları arasında. Volkswagen'in Türkiye'de üretim seçeneğini değerlendirmesine ilişkin niyet mektubu önemli olsa da henüz kesinleşmiş bir yatırım anlamına gelmiyor. Bu nedenle yatırım görüşmelerinde somut takvim, teknoloji transferi, yerli tedarikçi katılımı, istihdam ve ihracat hedefleri esas alınmalı.

Türkiye'nin temel sorunu üretim yapamamak değil, mevcut üretim kapasitesini teknolojiye, mühendisliğe ve yüksek katma değere dönüştürmek. Bunun için hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, ekonomik öngörülebilirliğin artırılması, Avrupa ile ticari bütünleşmenin geliştirilmesi ve dijital dönüşüme hız verilmesi gerekiyor.

Sonuç olarak AB raporundaki siyasi değerlendirmelere itiraz etmek diplomatik bir tercih. Ancak Türkiye'nin ekonomik ve sanayi geleceğine katkı sağlayabilecek tespitleri objektif biçimde değerlendirmesi ve gerekli adımları atması stratejik bir zorunluluk. Hedef, Avrupa için daha fazla üretmenin ötesinde, kendi teknolojisini geliştiren ve uluslararası yatırım masasında daha güçlü koşullarla yer alan bir sanayi ülkesi olmak olmalı.

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