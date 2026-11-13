Savunmada yeni konsept: Sürü dronlar sahneye çıkıyor

Modern savaş doktrininde oyunun kuralları değişiyor. Türkiye’nin insansız sistemler alanındaki yeni stratejisi; yüksek maliyetli tekil mühimmatlar yerine düşük maliyetli, çok sayıda ve birbiriyle haberleşebilen "sürü" sistemlerini sahaya sürmeye dayanıyor.
Dört aşamalı stratejide ikinci eşik geçildi
Büyük insansız platformların küçük sistemleri taşıyıp yönetmesini öngören dört aşamalı yol haritasında kritik iki eşik başarıyla geride bırakıldı:
Sahadaki bu teknolojik dönüşüm ihracat rakamlarına da yansımış durumda. Açıklanan verilere göre, son iki yılda 30'dan fazla ülkeye 75 bin adet kamikaze İHA ihraç edildi.
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Saldırı kadar savunma da önemli: "HUNTER" ve Çelik Kubbe
Sürü dron saldırılarına karşı savunma tarafında da yeni adımlar atılıyor. Düşman dronlarını havada avlamak üzere geliştirilen ve saatte 300 kilometre hıza ulaşabilen HUNTER adlı önleyici dronun, Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe kapsamında yer alan ASELSAN GÖKALP dron imha sistemine entegre edildiği bildirildi.
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