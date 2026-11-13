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Suudi Bakan Harif: Türkiye'nin savunma tecrübesinden öğrenecek çok şey var

11:23, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 11:24, 13/11/2026, Cuma
AA
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Suudi Arabistan Devlet Bakanı ve Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkan Vekili Bender bin İbrahim el-Harif

Suudi Arabistan Devlet Bakanı Bender bin İbrahim el-Harif, bölgedeki gelişmelerin sanayide yerlileştirme için daha yakın işbirliği gerektirdiğini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesinden öğrenecekleri çok şey olduğunu belirten Harif, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın savunma sanayisindeki çıkarlarının örtüşmesinden memnunum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Devlet Bakanı ve Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkan Vekili Bender bin İbrahim el-Harif, İstanbul'da 11-12 Kasım'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri kapsamında açıklamalarda bulundu.

İki ülkenin savunma sanayisi işbirliği ile bu alandaki fırsatları değerlendiren Harif, etkinliğin savunma sanayisinde yeni ortaklık imkanları sunduğunu belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), SAHA İstanbul ve Suudi Arabistan Askeri Sanayileri (SAMI) şirketinin düzenlediği programa 100'den fazla Türk ve 25'ten fazla Suudi şirketi katıldı. Yeni işbirliği fırsatlarının ele alındığı etkinlikte, iki ülkeden şirketler arasında ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Sanayi ilişkileri ve yerlileştirme

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki sanayi ilişkilerinin geliştiğini belirten Harif, daha önce Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de ilişkilerin güçlenmesine tanıklık ettiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın sanayi ve madencilik stratejilerini açıklamasının ardından Türkiye ile işbirliğinin daha da ilerlediğini aktaran Harif, iki ülkenin savunma sanayisinde önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesine dikkati çeken Harif, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesinden öğreneceğimiz çok şey var. Bölgede yaşanan zorluklar, birçok sanayi alanının yerlileştirilmesi için yakın işbirliği içinde çalışmamızı gerektiriyor." dedi.

Suudi Arabistan'ın savunma sanayisine yatırım çekme konusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Harif, Türk ve Suudi şirketleri arasında kurulacak ortaklıklarla bu yatırımları artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Özel sektör ve yatırım alanları

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin ortak çıkarlara dayandığını vurgulayan Harif, hükümetlerin temel görevinin özel sektörün önünü açmak olduğunu ifade etti.

Özel sektörün yatırımlara ve savunma sanayisinin gelişimine öncülük edeceğini belirten Harif, hükümetlerin şirketlere üç temel alanda destek sağladığını söyledi.

Harif, ilk başlığın öncelikli işbirliği ve yatırım alanlarının belirlenmesi olduğunu, ikinci başlığın ise özel sektörün ihtiyaç duyduğu altyapı ve finansman imkanlarını kapsayan bir ekosistemin oluşturulması olduğunu kaydetti.

Şirketlerin yatırım kararlarını alabilmeleri için gerekli sözleşmelerin ve gelecekteki talebe ilişkin öngörülebilirliğin sağlanmasının üçüncü başlık olduğunu belirten Harif, Suudi Arabistan'ın mevcut dönemde ve yakın gelecekte önem verdiği teknolojileri belirleyerek yatırımlarını bu alanlarda yoğunlaştırdığını da aktardı.

Teknoloji, insan kaynağı ve eğitim

Savunma sanayisindeki teknolojik dönüşümün hızla sürdüğüne işaret eden Harif, yeni teknolojilerin askeri alanda ve savunma sanayisinde kullanılmasının sektörün geleceğini önemli ölçüde değiştireceğini belirtti.

Bu dönüşümde yetişmiş insan gücü, gençlerin potansiyeli ve eğitimin belirleyici rol oynayacağını vurgulayan Harif, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bu alanlarda önemli imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Harif, "Sektörün geleceği büyük ölçüde değişiyor. Teknolojilerin askeri ve savunma sanayisine girmesi önemli bir başlık. Suudi Arabistan'ın da Türkiye'nin de gençlerin potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum. İki ülkedeki insan kaynağı ve eğitim, bu sanayinin geleceğinin üzerine inşa edileceği en önemli temellerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın savunma sanayisinde deneyimli ve teknoloji geliştirme kapasitesine sahip şirketleri ülkeye çekmeye odaklandığını belirten Harif, SAMI şirketi ile Rukn programının ülkedeki yatırım ve işbirliği fırsatlarının tanıtılmasında önemli rol üstlendiğini dile getirdi.

Etkinliğe yaklaşık 100 Türk şirketinin katılmasının, bu firmaların Suudi Arabistan'ın ihtiyaçlarını anlama ve SAMI gibi şirketlerle ortak çalışma konusundaki kararlılıklarını gösterdiğini ifade etti.

Ortak çıkarlar ve gelecek işbirliği

İki ülkenin savunma sanayisindeki ortak çıkarlarının ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Harif, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın savunma sanayisindeki çıkarlarının örtüşmesinden memnunum." ifadesini kullandı.

Türkiye ile savunma sanayisi alanındaki işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini vurgulayan Harif, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu değerli ülkeyle savunma sanayisindeki çıkarlarımızın kesişmesinden mutluyum. Daha da önemlisi, benim dost olarak gördüğüm (Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı) Sayın Haluk Görgün'le çıkarlarımızın bu alanda örtüşmesinden ayrıca memnunum. İnşallah bu ilişkiyi geliştirmek için birlikte çalışacağız."

Başlıklar :bender bin ibrahim el-harifhariftürkiye-suudi arabistan savunma sanayii günleritürkiye-suudi arabistan savunma işbirliği
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Suudi Bakan Harif: Türkiye'nin savunma tecrübesinden öğrenecek çok şey var
Suudi Arabistan Devlet Bakanı ve Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkan Vekili Bender bin İbrahim el-Harif
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