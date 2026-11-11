STM NETA 300 Akdeniz'in derinliklerini görüntüledi

20 milyon araç 175 GW kapasite: Bakan Kacır Türkiye'nin 2040 hedeflerini açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpek Yolu’nun iki ucunda yer alan Türkiye ve Çin’in, asırlar boyunca ticaretin, bilginin ve kültürün kıtalar arasında yayılmasına imkân sağlayan bağlar kurduğunu söyledi. Bakan Kacır, "2000’li yıllardan itibaren 25 misline çıkardığımız Ar-Ge harcamalarıyla inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirdik, Milli Teknoloji Hamlesini harekete geçirdik. Sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükselttik" dedi.
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