STM NETA 300 Akdeniz'in derinliklerini görüntüledi

"FARKLI İHTİYAÇLARA ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYORUZ"





STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, insansız deniz sistemlerinin geleceğin deniz harekatında giderek daha kritik bir rol üstlendiğini belirterek, "Denizlerde güvenlik anlayışı, otonom sistemlerin gelişimiyle birlikte önemli bir dönüşüm geçiriyor. STM olarak askeri denizcilikteki köklü mühendislik tecrübemizi yapay zeka ve otonomi teknolojileriyle birleştirerek bu alanda oyun değiştirici sistemler geliştiriyoruz. İnsansız deniz sistemleri ailemizin ilk üyesi olan ve kısa sürede geliştirdiğimiz STM NETA 300’ün Mavi Vatan’ın kalbi Akdeniz’de gerçekleştirdiği otonom keşif görevi, milli mühendislik kabiliyetlerimizin sualtında ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. NETA'nın ardından insansız denizaltımız TENGİZ ve kamikaze insansız deniz aracımız STM YAKTU ile genişlettiğimiz ürün ailemizle, su altından su üstüne uzanan farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Otonom deniz sistemlerimizle geleceğin deniz harekat ortamında fark yaratacak yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürecek, başta Türk Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin denizlerdeki harekat kabiliyetlerini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.