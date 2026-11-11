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STM NETA 300 Akdeniz'in derinliklerini görüntüledi

13:11, 11/11/2026, Çarşamba
DHA
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STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından milli imkanlarla geliştirilen insansız otonom sualtı aracı STM NETA 300, Antalya Kaş açıklarında gerçekleştirdiği su altı keşfinde batık tankı görüntüledi.

STM'den yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'in zengin su altı yaşamı ve batıklarıyla dikkat çeken bölgede arama kurtarma ve batık tespit teşhis faaliyeti yapan STM NETA 300, gelişmiş sonar sistemleri ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetleriyle su altı ortamını taradı. Otonom olarak yürüttüğü keşif faaliyeti sırasında bölgede bulunan batık tankı görüntüleyen milli su altı aracı, görevini tamamladı. STM NETA 300, bu faaliyetle su altı keşfi, nesne tespiti ve görüntüleme kabiliyetlerini gerçek deniz koşullarında ortaya koydu.

"FARKLI İHTİYAÇLARA ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYORUZ"


STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, insansız deniz sistemlerinin geleceğin deniz harekatında giderek daha kritik bir rol üstlendiğini belirterek, "Denizlerde güvenlik anlayışı, otonom sistemlerin gelişimiyle birlikte önemli bir dönüşüm geçiriyor. STM olarak askeri denizcilikteki köklü mühendislik tecrübemizi yapay zeka ve otonomi teknolojileriyle birleştirerek bu alanda oyun değiştirici sistemler geliştiriyoruz. İnsansız deniz sistemleri ailemizin ilk üyesi olan ve kısa sürede geliştirdiğimiz STM NETA 300’ün Mavi Vatan’ın kalbi Akdeniz’de gerçekleştirdiği otonom keşif görevi, milli mühendislik kabiliyetlerimizin sualtında ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. NETA'nın ardından insansız denizaltımız TENGİZ ve kamikaze insansız deniz aracımız STM YAKTU ile genişlettiğimiz ürün ailemizle, su altından su üstüne uzanan farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Otonom deniz sistemlerimizle geleceğin deniz harekat ortamında fark yaratacak yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürecek, başta Türk Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin denizlerdeki harekat kabiliyetlerini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DALIŞ TURİZMİ İÇİN YERLEŞTİRİLDİ


Öte yandan, STM NETA 300'ün görüntülediği batık tankın, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanım ömrünü tamamlamasının ardından, 2017 yılında dalış turizmine katkı sağlamak ve yapay resif oluşturmak amacıyla Kaş Güvercin Adası açıklarında sualtına yerleştirildiği öğrenildi. 

Başlıklar :STM NETA 300Özgür GüleryüzAntalyaKaş
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STM NETA 300 Akdeniz'in derinliklerini görüntüledi

STM'den yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'in zengin su altı yaşamı ve batıklarıyla dikkat çeken bölgede arama kurtarma ve batık tespit teşhis faaliyeti yapan STM NETA 300, gelişmiş sonar sistemleri ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetleriyle su altı ortamını taradı. Otonom olarak yürüttüğü keşif faaliyeti sırasında bölgede bulunan batık tankı görüntüleyen milli su altı aracı, görevini tamamladı. STM NETA 300, bu faaliyetle su altı keşfi, nesne tespiti ve görüntüleme kabiliyetlerini gerçek deniz koşullarında ortaya koydu.

"FARKLI İHTİYAÇLARA ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYORUZ"


STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, insansız deniz sistemlerinin geleceğin deniz harekatında giderek daha kritik bir rol üstlendiğini belirterek, "Denizlerde güvenlik anlayışı, otonom sistemlerin gelişimiyle birlikte önemli bir dönüşüm geçiriyor. STM olarak askeri denizcilikteki köklü mühendislik tecrübemizi yapay zeka ve otonomi teknolojileriyle birleştirerek bu alanda oyun değiştirici sistemler geliştiriyoruz. İnsansız deniz sistemleri ailemizin ilk üyesi olan ve kısa sürede geliştirdiğimiz STM NETA 300’ün Mavi Vatan’ın kalbi Akdeniz’de gerçekleştirdiği otonom keşif görevi, milli mühendislik kabiliyetlerimizin sualtında ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. NETA'nın ardından insansız denizaltımız TENGİZ ve kamikaze insansız deniz aracımız STM YAKTU ile genişlettiğimiz ürün ailemizle, su altından su üstüne uzanan farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Otonom deniz sistemlerimizle geleceğin deniz harekat ortamında fark yaratacak yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürecek, başta Türk Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin denizlerdeki harekat kabiliyetlerini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DALIŞ TURİZMİ İÇİN YERLEŞTİRİLDİ


Öte yandan, STM NETA 300'ün görüntülediği batık tankın, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanım ömrünü tamamlamasının ardından, 2017 yılında dalış turizmine katkı sağlamak ve yapay resif oluşturmak amacıyla Kaş Güvercin Adası açıklarında sualtına yerleştirildiği öğrenildi. 

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