Bize her yol pist

Baykar’ın geliştirdiği milli insansız hava araçları, pistlerin kullanılamaması ihtimaline karşı düzenlenen tatbikatta kara yoluna iniş ve kalkış yaptı. 12 Kasım’daki uygulamada Keşan’dan havalanan Bayraktar TB2, Çorlu’dan kalkan AKINCI ve İzmir’den havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TB2, Manisa-Balıkesir Karayolu'nda buluştu. Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Baykar koordinasyonundaki tatbikatta güvenlik önlemleri alındı. Benzer kabiliyetin KIZILELMA ve Bayraktar TB3 dâhil diğer milli insansız hava araçlarına da kazandırılması hedefleniyor.
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