Bize her yol pist

Suudi Bakan Harif: Türkiye'nin savunma tecrübesinden öğrenecek çok şey var

Suudi Arabistan Devlet Bakanı Bender bin İbrahim el-Harif, bölgedeki gelişmelerin sanayide yerlileştirme için daha yakın işbirliği gerektirdiğini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesinden öğrenecekleri çok şey olduğunu belirten Harif, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın savunma sanayisindeki çıkarlarının örtüşmesinden memnunum." ifadesini kullandı.