Karayolları İHA-SİHA pistleri olacak

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15:29, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 15:41, 15/11/2026, Pazar
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İlk etapta 52 potansiyel yol kesimi insansız hava araçlarının iniş-kalkış yapabileceği şekle getirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda karayolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Karayolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik. Bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda mevcut karayolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Manisa-Balıkesir Karayolumuz, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarımızın acil durum senaryoları kapsamında iniş ve kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptı.” ifadelerini kullandı.


9 Bin 562 yol kesimi arasından 52 potansiyel nokta belirlendi


Afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda mevcut karayolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Uraloğlu, “Bu kapsamda karayolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik. Bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik.” açıklamasında bulundu.

İlk uygulama alanı Manisa-Balıkesir karayolu oldu


İlk uygulama alanı olarak Balıkesir-Manisa Yolu'nun seçildiğini belirten Bakan Uraloğlu, hava araçlarının iniş ve kalkışına uygun koşulların oluşturulması amacıyla yol üzerinde ve çevresinde gerekli düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Uraloğlu, “Çalışmalar kapsamında yol kenarında 3 ayrı noktada toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturduk. Hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre otokorkuluğu söktük, 45 trafik işaret levhasını kolayca sökülebilir hâle getirdik. Yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladık.” dedi.


Çalışmaların trafik güvenliğine uygunluğunun tutanak altına alınarak valilikle paylaşıldığını belirten Uraloğlu, 12 Kasım'da gerçekleştirilen deneme sırasında yolun 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldığını ve ulaşımın alternatif güzergâhlardan sağlandığını ifade etti.


"Ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koyduk"


Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından AKINCI ve Bayraktar TB2'nin karayoluna iniş ve kalkış gerçekleştirdiğini belirten Bakan Uraloğlu,
“Millî insansız hava araçlarımızın karayolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koydu. Mevcut karayolu altyapımızın yalnızca kara ulaşımında değil, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda da kullanılabilmesi büyük önem taşıyor.”
 ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, uygulamanın Millî Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirterek çalışmada emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

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Başlıklar :abdulkadir uraloğlumanisabalıkesiriha-sihabaykarbayraktar tb2
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Karayolları İHA-SİHA pistleri olacak
İlk etapta 52 potansiyel yol kesimi insansız hava araçlarının iniş-kalkış yapabileceği şekle getirilecek
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