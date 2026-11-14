Pınar, "20 yıldır Şükrü abinin müşterisiyim. Gerçekten çok dürüst ve güvenilir bir esnaftır. Ona saygı duyuyorum. Sürekli buraya gelip araçlar için mandalina tozu alıyorum. Koku ile ilgili tüm ürünlerimi buradan alırım. Kendisiyle alışverişimden çok memnunum. Sahte kolonyanın rengi orijinaline göre farklı olur. Sahte olan su gibi, orijinalinin esansı ise daha koyu kıvamlıdır. Renginden ve kokusundan da anlaşılır" şeklinde konuştu.



