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Valilik duyurdu: Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon

10:36, 14/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:37, 14/11/2026, Cumartesi
AA
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Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 176 kilogram esrar ve 17 kilogram sentetik uyuşturucu bulunurken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 176 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 176 kilogram esrar ile 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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Başlıklar :Şanlıurfauyuşturucu operasyonuvalilik
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Valilik duyurdu: Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon
Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.
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