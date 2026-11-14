İzmir merkezli 4 ilde yürütülen siber dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Dört ilde eş zamanlı operasyon
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakimlikçe tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
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