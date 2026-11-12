HABAŞ faciası yasa boğdu: Bozköy üç evladını kaybetti

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İzmir’in Aliağa ilçesinde 18 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlaması, geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Facianın en ağır hissedildiği yerlerden biri de fabrikaya yalnızca 2 kilometre uzaklıktaki Bozköy oldu. Geçimini büyük ölçüde çevredeki fabrikalardan sağlayan köy, patlamada üç evladını birden kaybetti. İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile kuzeni Hüsnü Ersoy (38) önceki gün köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Göksel Ünaldı (42) ise dün gözyaşları arasında aynı köyde ebediyete uğurlandı.

KÖYLÜLERİN ÇOĞU FABRİKA İŞÇİSİ

Bozköy, patlamanın yaşandığı tesis ve çevresindeki fabrikalara çok yakın. Bu nedenle, 200 hanenin bulunduğu Bozköy'ün yüzde 80'e yakını bu fabrikalarda çalışıyor. 30 hane ise direkt HABAŞ işçisi. 17 kişinin öldüğü patlama, köyde deprem etkisine neden olmuş. 2 km mesafedeki Bozköylüler, patlamanın şiddetiyle sarsıldıklarını söyledi. Büyük bir patlama sesi duyduğunu anlatan Bozköylüler, yerin ayaklarının altından kaydığını, deprem oluyor sandıklarını ifade etti.

YILLIK İZNE ÇIKTIĞI İÇİN KURTULDU

Emekli olmadan önce 6 sene HABAŞ'ta çalışan Bozköylü Ali Çam, patlama anını anlattı. O esnada koyunlarını otlattığını ifade eden Çam, "Fabrikayla köy arasındaki dağ sallandı. Ses ve sarsıntıyla fabrika yönüne baktım, dumanlar yükseliyordu" dedi. Şimdi de oğlunun bu fabrikada çalıştığını belirten yaşlı adam, "Yıllık izindeydi, kurtuldu. Ama ateş düştü köyümüze, her tarafta ölü var" diye konuştu.

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Muhtar Rafi Dönmez de "Deprem bile öyle sallamadı. Köyümüze ateş düştü, aileler perişan oldu" ifadelerini kullandı.

İLK İŞ GÜNÜYDÜ...

Patlamada hayatını kaybeden Göksel Ünaldı (42), Bozköy'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Önceki işinden ayrılarak sigortalı çalışmak için fabrikaya giren ve stajyerliğin ardından kadroya geçen Ünaldı, ilk iş gününde yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Ünaldı, "Yarım gün ya işe başladı, yarım gün ya... Allah kimseye evlat acısı göstermesin iki oğlu vardı, muradını görecekti. Geride kalanların yüreği yanıyor" diyerek feryat etti.

Vefat sayısı 18’e yükseldi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi, Abdullah Kılınç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından hastaneye sevk edilen Abdullah Kılınç, yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin

sayısı 18 oldu. Yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Kayıp olduğu belirtilen Barış Güney’i arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Güney’in, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde oturan babası Bekir Güney'den DNA örnekleri alındı.

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DEFİNLER DÜN DE SÜRDÜ

Öte yandan patlamada yaşamını yitiren Recep Fedai'nin cenazesi de dün memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi. Yaşamını yitiren kişilerden makine mühendisi Kadir Kan Özçelik (25) için de dün öğle vakti İzmir'in Menemen ilçesindeki Egekent 2 Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden işçi Fatih Işık (44) ise memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 3 çocuk babası Fatih Işık'ın cenazesi, Yuva Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Türkiye'ye taziye

Patlamanın ardından Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Yemen, Türkiye'ye taziye mesajları iletti. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye hükümetine ve halkına başsağlığı dilekleri iletilerek, bu acı olayda Türkiye ile tam dayanışma içinde olunduğu vurgulandı. Kuveyt ve Ürdün dışişleri bakanlıkları da yayınladıkları mesajlarda, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

11 sorumlu adliyede

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Patlamaya ilişkin fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi gözaltına alınmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, daha sonra Aliağa Adliyesine sevk edildi.

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