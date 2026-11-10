İzmir'de fabrika patlamasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında dün saat 12.00 sıralarında patlama meydana gelmiş patlamada 17 can kaybı, 1'i ağır 15 yaralı olduğu ifade edilmişti. Öte yandan 1 işçiye ise halen ulaşılamadı.
GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir'de fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıklamıştı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.