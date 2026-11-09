İzmir'de tombala baskını: 52 kişiye 615 bin lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynayan 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari para cezası uygulandı.
Tombala oynandığı tespit edildi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığını tespit etti. Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 75 tombala kağıdı, 8 deste iskambil kağıdı, bin pul ele geçirdi. İş yerinde bulunan 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari para cezası uygulandı.
İş yeri sorumlusu ve tombala oyununda görev aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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