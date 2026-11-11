İzmir'de yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi: 3 şüpheliye gözaltı

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ve Bornova İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Bornova'da gerçekleşen silahla yaralama olayına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Konak ve Bornova'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yeşil reçeteye tabi toz halde 42 kilogram ilaç, 6 bin 900 uyuşturucu hap, 9 fişek ve şarjör, çok sayıda boş ilaç kapsülü, ilaç kutusu ve kapsül doldurma aparatı ele geçirdi.

Yeşil reçeteye tabi ilaçlarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden M.Ö'nün (19) silahla yaralama olayına karıştığı, F.A. (33) ve S.C'nin (21) ise hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Reklam Reklam

Gündem

Kanser hastalarına tarihi geçmiş ilaç sattılar: 15 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Hayat

Uzman doktor ‘Her ilaç bir zehirdir’ dedi ve uyardı: Genç kalayım derken organlarınızdan olmayın

Gündem

Kanser ilacı çetesinin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu: Bir takip olsa hepimiz gideriz valla