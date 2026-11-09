Kanser hastalarına tarihi geçmiş ilaç sattılar: 15 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını, matbaada yeni kutular bastırarak yeniymiş gibi yurt içi ve dışında satan çeteye operasyon yapıldı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak, tarihi geçmemiş gibi gösterilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında satılmasına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 2 Kasım'da 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik gerçekleştirilen birinci operasyon sonrasında ele geçirilen dijital materyaller ile MASAK raporu incelendi.

Çalışmalar sonucu, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi.

İstanbul, Antalya ve Kayseri'de 18 ikamet ve 3 iş yerine yönelik 15 şüphelinin yakalanması ve suç delillerine el konulması amacıyla gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Reklam Reklam

Gündem

Cinayetle yargılansınlar: Kanser ilaçlarını yeniymiş gibi sattılar

Gündem

Arkadaşlık uygulamasıyla dolandırıcılık: Banka hesaplarını boşaltan 8 şüpheliye gözaltı

Gündem

Yapay zeka destekli AVCI ile yasa dışı bahis ağına darbe: 151 gözaltı