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Gümrük Muhafaza'dan dev bilanço: 10 ayda 54,4 ton uyuşturucu ve milyonlarca kaçak eşya ele geçirildi

10:25, 08/11/2026, Pazar
IHA
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Yakalanan kaçak eşya ve tütün mamulleri özel komisyonlar vasıtasıyla imha edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde, milyonlarca adet kaçak tütün ürünü ve binlerce litre alkollü içki ele geçirildi. Risk analizi ve teknolojik kontrol sistemleriyle yakalanan mevzuata aykırı mallar komisyon marifetiyle imha edildi.

Ticaret Bakanlığı, sınır kapıları ve gümrüklü sahalarda kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların 10 aylık bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. X-ray sistemleri, dedektör köpekler ve teknik ekipmanlarla yürütülen aramalarda zehir tacirlerine ve yasa dışı ticarete ağır darbe vuruldu.

ZEHİR TACİRLERİNE BÜYÜK DARBE: 54,4 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, 2026'nın Ocak-Ekim döneminde gümrük kapılarında yürütülen operasyonlarda esrar, metamfetamin ve kokain başta olmak üzere toplam 54 ton 480 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Hedefleme odaklı çalışma modeli sayesinde uyuşturucu rotalarına geçit verilmedi.

MİLYONLARCA KAÇAK TÜTÜN, ELEKTRONİK SİGARA VE ALKOL YAKALANDI

Piyasaya sürülmek istenen kaçak eşyalar da ekiplerin takibinden kaçamadı. 10 aylık süreçte 9 milyon 261 bin e-sigara kartuşu, 105 bin e-sigara cihazı, 27 milyon 284 bin makaron, 1,6 milyon paket sigara, 300 ton nargile ve sigara tütünü ile 33 bin litreden fazla kaçak alkollü içki ele geçirildi.

MEVZUATA AYKIRI KAÇAK ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Bakanlık, kaçakçılık operasyonlarında el konulan ürünlerden bandrolsüz ve mevzuata aykırı olduğu belirlenenlerin imha süreçlerini aktardı. İlgili teknik ekiplerin aldığı numune ve yapılan tescil işlemlerinin ardından yakalanan kaçak eşya ve tütün mamullerinin özel komisyonlar vasıtasıyla imha edildiği belirtildi.


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Başlıklar :gümrük muhafazaticaret bakanlığıuyuşturucu kaçakçılığı
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Gümrük Muhafaza'dan dev bilanço: 10 ayda 54,4 ton uyuşturucu ve milyonlarca kaçak eşya ele geçirildi
Yakalanan kaçak eşya ve tütün mamulleri özel komisyonlar vasıtasıyla imha edildi.
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