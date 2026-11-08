Gümrük Muhafaza'dan dev bilanço: 10 ayda 54,4 ton uyuşturucu ve milyonlarca kaçak eşya ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı, sınır kapıları ve gümrüklü sahalarda kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların 10 aylık bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. X-ray sistemleri, dedektör köpekler ve teknik ekipmanlarla yürütülen aramalarda zehir tacirlerine ve yasa dışı ticarete ağır darbe vuruldu.

ZEHİR TACİRLERİNE BÜYÜK DARBE: 54,4 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, 2026'nın Ocak-Ekim döneminde gümrük kapılarında yürütülen operasyonlarda esrar, metamfetamin ve kokain başta olmak üzere toplam 54 ton 480 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Hedefleme odaklı çalışma modeli sayesinde uyuşturucu rotalarına geçit verilmedi.

MİLYONLARCA KAÇAK TÜTÜN, ELEKTRONİK SİGARA VE ALKOL YAKALANDI

Piyasaya sürülmek istenen kaçak eşyalar da ekiplerin takibinden kaçamadı. 10 aylık süreçte 9 milyon 261 bin e-sigara kartuşu, 105 bin e-sigara cihazı, 27 milyon 284 bin makaron, 1,6 milyon paket sigara, 300 ton nargile ve sigara tütünü ile 33 bin litreden fazla kaçak alkollü içki ele geçirildi.

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MEVZUATA AYKIRI KAÇAK ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Bakanlık, kaçakçılık operasyonlarında el konulan ürünlerden bandrolsüz ve mevzuata aykırı olduğu belirlenenlerin imha süreçlerini aktardı. İlgili teknik ekiplerin aldığı numune ve yapılan tescil işlemlerinin ardından yakalanan kaçak eşya ve tütün mamullerinin özel komisyonlar vasıtasıyla imha edildiği belirtildi.

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