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Göç İdaresi Başkanlığından Sosyal Uyum ve İstihdama Mesleki Eğitim Desteği

20:43, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekim ayı itibarıyla 74 kursiyerin katıldığı eğitimler CNC, elektronik, otomasyon, kaynakçılık ve dikiş olmak üzere beş farklı alanda veriliyor.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) iş birliğinde hayata geçirilen mesleki ve teknik eğitim programının açılışı Ankara’da gerçekleştirildi. Program kapsamında kursiyerlerin, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim alarak becerilerini geliştirmeleri ve kayıtlı istihdama katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Açılışa Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Murat Karakaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ahmet Dalkıran, Uluslararası Koruma Genel Müdürü Mustafa Güney, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ata, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sabit Tekirdağ, ASO-SEM Müdürü Ruhi Kılıç, proje paydaşları, sanayiciler ve kursiyerler katıldı.

“Toplumsal yaşama katılımda sosyal uyumu, ekonomik hayata dâhil olmada istihdamı temel unsur olarak görüyoruz”

Program konuşan Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Türkiye’nin göç yönetiminde insan onurunu esas alan bir yaklaşım benimsediğini belirterek sosyal uyum, eğitim ve istihdamın önemine dikkati çekti.

Başkan Yazıcı,
“Sosyal uyum politikalarımızda yabancıların toplumsal yaşama katılımı kadar, toplumun bütün kesimlerinin karşılıklı anlayış ve ortak sorumluluk temelinde bir arada yaşama kapasitesini güçlendirmeyi de esas alıyoruz.”
dedi.

Eğitimin sosyal uyum ve istihdam açısından önemine işaret eden Başkan Yazıcı, “Toplumsal yaşama katılımda sosyal uyumu, ekonomik hayata dâhil olmada istihdamı temel unsur olarak görüyoruz. Eğitimi ise her iki alanda kalıcı ve sürdürülebilir sonuç almanın en önemli araçlarından biri olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mesleki becerilerin geliştirilmesinin bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımına katkı sağlayacağını belirten Başkan Yazıcı, şöyle devam etti:

“Bir insanın mesleki becerilerini geliştirmek, ona yalnızca bir iş kapısı açmak değildir. Ona kendi hayatını kurabilme, ailesinin geçimine katkı sunabilme ve yaşadığı toplumda üretken bir birey olarak yer alabilme imkânı sağlamaktır.”

“Birlikte üretmek, birlikte kazanmak”

Programın sosyal kapsayıcılık boyutuna da değinen Başkan Yazıcı, eğitimlere Türk vatandaşları ile yabancıların birlikte katılmasının önemini vurgulayarak, “Ekim ayı itibarıyla 34 yabancı ve 40 Türk vatandaşımızın eğitimlere katılması, farklı toplumsal kesimlerin ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelmesi bakımından ayrıca değerlidir. Unutmayalım ki aynı iş yerinde birlikte çalışan, aynı üretim sürecine katkı sunan, aynı ekonomik hedefler doğrultusunda emek veren insanlar arasında zamanla güçlü sosyal bağlar da oluşur. Birlikte üretmek, birlikte kazanmak ve geleceğimize birlikte katkı sunmak, toplumsal uyumun en sağlam temellerinden biridir.” dedi.

Mesleki ve teknik eğitimler 10 ilde yürütülecek

Verilen eğitimlerin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre tasarlandığını belirten Başkan Yazıcı, kursiyerlerin mesleki yeterliliklerini belgeleyebilmeleri ve istihdama katılabilmeleri için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Eğitimlerin farklı illerde de sürdürüleceğini bildiren Başkan Yazıcı,
“Bu doğrultuda Ankara’nın yanı sıra Adana, Konya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş ve Kocaeli’de eğitimler yürütülecektir. İlerleyen yıllarda daha fazla şehirde ve daha fazla katılımcıyla bu eğitimlere devam edilecektir.”
 ifadelerini kullandı.

Açılışta mesleki eğitime destek mesajları

IOM Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, proje ile hem Türk vatandaşlarının hem de göçmenlerin ve geçici koruma altındaki bireylerin becerilerinin geliştirildiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay da proje kapsamında verilen mesleki ve teknik eğitimlerin, bireylerin becerilerini geliştirmesine ve yeni meslekler edinmesine imkan sağladığını söyledi.

ASO’dan mesleki eğitim ve nitelikli iş gücü vurgusu

ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ata da mesleki eğitimin sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacı açısından önemine değinerek, “ASO olarak ülkemizde geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki bireylerin, özellikle çalışan temininde güçlük çekilen mesleklerde nitelikli eğitim alarak kayıtlı iş gücüne katılmasını destekliyoruz. Projemiz, istihdam ihtiyacı bulunan Türk vatandaşlarına da aynı fırsatı sunuyor. Böylece mesleki yeterlilikleri geliştirirken sanayicilerimizin nitelikli iş gücü ihtiyacına da çözüm üretmeyi amaçlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yazıcı ve protokol üyeleri daha sonra ASO-SEM bünyesindeki eğitim atölyelerini ziyaret ederek burada yürütülen mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Mesleki eğitimlerle sosyal uyum ve istihdam destekleniyor

Göç İdaresi Başkanlığı ile ASO-SEM arasındaki sözleşmenin 25 Ağustos 2026’da imzalanmasının ardından mesleki ve teknik eğitimler 28 Eylül 2026’da başladı. Ekim ayı itibarıyla 74 kursiyerin katıldığı eğitimler CNC, elektronik, otomasyon, kaynakçılık ve dikiş olmak üzere beş farklı alanda veriliyor. Ankara’daki kursiyer sayısının 120’ye ulaştırılması hedefleniyor.

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Başlıklar :Göç İdaresi BaşkanlığıİstihdamEğitim
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Göç İdaresi Başkanlığından Sosyal Uyum ve İstihdama Mesleki Eğitim Desteği
Ekim ayı itibarıyla 74 kursiyerin katıldığı eğitimler CNC, elektronik, otomasyon, kaynakçılık ve dikiş olmak üzere beş farklı alanda veriliyor.
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