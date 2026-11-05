Göç İdaresi Başkanlığından Sosyal Uyum ve İstihdama Mesleki Eğitim Desteği

Açılışa Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Murat Karakaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ahmet Dalkıran, Uluslararası Koruma Genel Müdürü Mustafa Güney, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ata, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sabit Tekirdağ, ASO-SEM Müdürü Ruhi Kılıç, proje paydaşları, sanayiciler ve kursiyerler katıldı.
“Toplumsal yaşama katılımda sosyal uyumu, ekonomik hayata dâhil olmada istihdamı temel unsur olarak görüyoruz”
Program konuşan Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Türkiye’nin göç yönetiminde insan onurunu esas alan bir yaklaşım benimsediğini belirterek sosyal uyum, eğitim ve istihdamın önemine dikkati çekti.
Eğitimin sosyal uyum ve istihdam açısından önemine işaret eden Başkan Yazıcı, “Toplumsal yaşama katılımda sosyal uyumu, ekonomik hayata dâhil olmada istihdamı temel unsur olarak görüyoruz. Eğitimi ise her iki alanda kalıcı ve sürdürülebilir sonuç almanın en önemli araçlarından biri olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Mesleki becerilerin geliştirilmesinin bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımına katkı sağlayacağını belirten Başkan Yazıcı, şöyle devam etti:
“Birlikte üretmek, birlikte kazanmak”
Programın sosyal kapsayıcılık boyutuna da değinen Başkan Yazıcı, eğitimlere Türk vatandaşları ile yabancıların birlikte katılmasının önemini vurgulayarak, “Ekim ayı itibarıyla 34 yabancı ve 40 Türk vatandaşımızın eğitimlere katılması, farklı toplumsal kesimlerin ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelmesi bakımından ayrıca değerlidir. Unutmayalım ki aynı iş yerinde birlikte çalışan, aynı üretim sürecine katkı sunan, aynı ekonomik hedefler doğrultusunda emek veren insanlar arasında zamanla güçlü sosyal bağlar da oluşur. Birlikte üretmek, birlikte kazanmak ve geleceğimize birlikte katkı sunmak, toplumsal uyumun en sağlam temellerinden biridir.” dedi.
Mesleki ve teknik eğitimler 10 ilde yürütülecek
Verilen eğitimlerin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre tasarlandığını belirten Başkan Yazıcı, kursiyerlerin mesleki yeterliliklerini belgeleyebilmeleri ve istihdama katılabilmeleri için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Açılışta mesleki eğitime destek mesajları
IOM Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, proje ile hem Türk vatandaşlarının hem de göçmenlerin ve geçici koruma altındaki bireylerin becerilerinin geliştirildiğini ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay da proje kapsamında verilen mesleki ve teknik eğitimlerin, bireylerin becerilerini geliştirmesine ve yeni meslekler edinmesine imkan sağladığını söyledi.
ASO’dan mesleki eğitim ve nitelikli iş gücü vurgusu
ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ata da mesleki eğitimin sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacı açısından önemine değinerek, “ASO olarak ülkemizde geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki bireylerin, özellikle çalışan temininde güçlük çekilen mesleklerde nitelikli eğitim alarak kayıtlı iş gücüne katılmasını destekliyoruz. Projemiz, istihdam ihtiyacı bulunan Türk vatandaşlarına da aynı fırsatı sunuyor. Böylece mesleki yeterlilikleri geliştirirken sanayicilerimizin nitelikli iş gücü ihtiyacına da çözüm üretmeyi amaçlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Yazıcı ve protokol üyeleri daha sonra ASO-SEM bünyesindeki eğitim atölyelerini ziyaret ederek burada yürütülen mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.
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