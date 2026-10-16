Türkiye’nin göç modeli İngiltere'ye örnek oldu

Türkiye’nin düzensiz göçle mücadele ve gönüllü geri dönüş süreçlerinde geliştirdiği uygulamalar, Avrupa ülkelerinin de ilgisini çekiyor. Milyonlarca Suriyelinin kayıt, takip ve geri dönüş işlemlerinde kazanılan tecrübe, Birleşik Krallık tarafından da değerlendiriliyor. İngiliz heyeti, Türkiye’nin göç yönetimi modelini incelemek üzere Ankara’da temaslarda bulundu. Görüşmelerde, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinde izlenen yöntemler ile göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar ele alındı. İki ülke, göç yönetiminde bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi hedefliyor.

GERİ DÖNÜŞ SÜREÇLERİ MASADA

Göç İdaresi Başkanlığı’nın geliştirdiği model, göçmenlerin kayıt altına alınması, sınır güvenliği ve gönüllü geri dönüş işlemlerinin birlikte yürütülmesine dayanıyor. Bu uygulamalar, özellikle düzensiz göç baskısıyla karşı karşıya kalan ülkeler açısından önemli kazanımlar sağlıyor. Türkiye ve Birleşik Krallık İçişleri bakanlıkları, 13-14 Ekim’de Ankara’da düzenlenen toplantılarda bir araya geldi. Görüşmelerde, Türkiye’nin Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinde uyguladığı yöntemler ele alındı. Tecrübe paylaşımında geri dönüş başvurularının alınması, kişilerin kimlik ve kayıt bilgilerinin doğrulanması, gönüllülük esasının gözetilmesi ve sınır geçişlerinin koordinasyonu öne çıktı. Bu yöntemlerin Birleşik Krallık’ın kendi geri dönüş süreçlerinde değerlendirilmesi gündeme geldi.

KAÇAKÇILIK AĞLARINA ORTAK TAKİP

İki ülke, düzensiz göçü organize eden suç ağlarıyla mücadelede de iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Göçmen kaçakçılığı güzergâhları, suç örgütlerinin kullandığı yöntemler ve sınır aşan bağlantılar hakkında bilgi paylaşımı önem kazanacak. Görüşmelerde terörün finansmanı, organize suç, siber suçlar ve kara para aklamayla mücadele konuları da ele alındı. Taraflar, düzensiz göçün yalnızca sınır tedbirleriyle önlenemeyeceğine dikkat çekerek kurumlar arasındaki iş birliğinin düzenli biçimde sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

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