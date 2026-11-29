Yeni Şafak İnternet Servisi Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan ile gazeteci Yaşar Yavuz, Şam'daki komutanlar rotasını Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile birlikte tamamladı.

Rota boyunca Kılıçarslan'ın sorularını yanıtlayan Yılmaz; Suriye'nin dönüşüm hikayesini, Türkiye'nin bu sürece katkısını ve tarihin mihenk taşı olan komutanların Türkler için önemini anlattı.

Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan (SOL) Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz (SAĞ)

Suriye'nin yenidem imarına giden yolda neler yaşandı?

Yılmaz, Suriye'nin birliği için Selahaddin Eyyubi ruhunun şart olduğunu söyledi. Devrim sonrası yayılan "Suriye çoğulcu yapısını kaybedecek" söylemini ise "Esad'la İsrail'in uzlaştığı tek şey" olarak nitelendirdi.

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Yılmaz, istikrarın alt başlıklarını PKK, sahildeki eski rejim unsurları sıraladı. Bölgedeki Türk varlığının bin yıllık olduğunu da vurgulayarak "Yüz sene önce insanlar Şam'ı tıpkı Bursa'yı düşündükleri gibi düşünüyordu" dedi.

Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında başlayan söyleşide Kılıçarslan ilk olarak Suriye'nin geleceğinde "Selahaddin Eyyubi ruhu"nun yerini sordu.

"Suriye'yi ancak bu ruh ayağa kaldıracak"

İsmail Kılıçarslan: Türkiye'de epeyce konuşulan bir "Selahaddin Eyyubi ruhu" var. Selahaddin Eyyubi, Arapların, Kürtlerin ve Türklerin aynı istikamette yürüyebilmesinin sembolü olan bir isim. Burada da herkesin onu büyük bir saygı, sevgi ve özlemle andığını görüyoruz. Suriye'nin yeniden yapılanması ve istikrara kavuşması için bu ruha ihtiyacımız var mı?

“Suriye'nin geleceği için elbette var, çünkü Suriye'yi ancak bu ruh ayağa kaldıracak. Tersinden düşünürsek, bu ruhun olmaması zaten bölünme demek. Biliyorsunuz, Fransız yönetimi burada muhtelif otonom bölgeler oluşturmuştu ve ülke neredeyse parçalanmaya gidiyordu. 1936'da son anda bundan dönüldü. Yoksa her küçük bölgede Dürzi devleti, Nusayri devleti gibi devletçikler oluşacaktı. Selahaddin Eyyubi ruhu aslında buna izin vermeyen şey. Bu ülkenin birliğini ve dirliğini muhafaza eden, önüne bir ülkü ve bir gelecek vizyonu koyan en önemli şey bu."

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Komutanlar rotası

"Selahaddin Eyyubi'nin kabri burada. Onun yanı sıra Selahaddin'in komutanı olduğu Nureddin Zengi'nin kabri de Şam'da, buradan 200 metre ileride. Bir 200 metre ötede de yine Şam'da vefat eden büyük Türk komutanlarından Sultan Baybars'ın kabri var. Baybars da hem Ayn Calut'ta Moğolları durdurmuş hem Haçlılara karşı savaşmış büyük bir komutan. Haçlılara karşı savaşmış ne kadar büyük komutan varsa hepsini Şam'da görüyoruz: eserleriyle, kabirleriyle ve yaşayan ruhlarıyla."

"Önceliğimiz tek kelimeyle istikrar"

Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'deki stratejik hedefini tek kelimeyle tanımladı ve 15 yıllık savaşın ardından ülkenin ayağa kalkması için istikrarın şart olduğunu vurguladı.

Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan (SOL) Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz (SAĞ)

İsmail Kılıçarslan: Sayın Büyükelçim, Türkiye Cumhuriyeti olarak sahadaki önceliğimiz ne?

"Tek kelimeyle söyleyecek olursak istikrar. İstikrar aslında çok geniş bir kavram ve çoğu zaman durumu anlatmak için değil, idareten kullanılır. Ama burada kelimenin tam anlamıyla istikrarın peşindeyiz. Suriye 15 yılda ekonomik sorunlar, demografik sorunlar, savaş, yıkım yaşadı. Dünyada bir ülkenin başına gelebilecek neredeyse her şey bu ülkenin başına geldi. Bu yüzden önce nüfusun ve ülkenin ayağa kalkması, insanların kendine gelmesi lazım. Doğru düzgün eğitim almaları, kendilerini yetiştirmeleri lazım. Yol, fabrika, okul, cami, demiryolu, her şeyin yapılması lazım. Bunların olması için de istikrar gerekiyor. Ülkenin bir numaralı meselesi bu. Elbette bunun alt bileşenleri var. Ama stratejik hedef nedir diye sorarsanız, bir numaralı hedef bu ülkede istikrarın sağlanması."

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PKK, sahil ve Süveyda: İstikrarın üç başlığı

Yılmaz, istikrarın alt bileşenlerini sıralarken PKK ve eski rejim unsurlarının kontrol altına alındığını söyledi. Süveyda'daki sürecin ise henüz netleşmediğini belirtti.

İsmail Kılıçarslan: Bu alt bileşenler neler?

"Birincisi PKK'nın kontrol altına alınması. Bu büyük oranda entegrasyon süreciyle gerçekleşiyor, gerçekleşti de. İkincisi sahildeki eski rejim unsurlarının kontrol altına alınması. Bu da stratejik tehdit olmaktan çıktı, kontrol altında. Üçüncüsü Süveyda'da İsrail'e yakın belli Dürzi unsurların kontrol altına alınması. Bu şu anda tam netleşmiş değil ama idare ediliyor. Ülkenin gündem maddelerinden biri bu. Galiba o da yakın zamanda kontrol altına alınacak."

"Burada görmek istedikleri tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız"

İsmail Kılıçarslan: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan "Yakında Suriye'ye, Şam'a gideceğim" dedi. Ne kadar yakında, Sayın Büyükelçim? Bir istihbaratınız var mı?

"Başta Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara olmak üzere Şam halkı, Sayın Cumhurbaşkanımızı inanılmaz bir istek, iştiyak ve şevkle bekliyor. Burada görmek istedikleri tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Her yerde ona karşı inanılmaz bir sevgi var. İnşallah en kısa zamanda olur diyelim."

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"Esad'la İsrail'in uzlaştığı tek şeydi"

Devrimin ardından Batı'da yayılan "Suriye çoğulcu yapısını kaybedecek" söylemini değerlendiren Yılmaz, bu söylemin İsrail propagandası olduğunu ve iki yıllık tecrübenin tersini gösterdiğini söyledi.

İsmail Kılıçarslan: Devrimden, fetihten hemen sonra Batı dünyası bize "Suriye çoğulcu yapısını kaybedecek" masalını anlatmaya başladı ve bunu epeyce servis etti. Dürzilere ne olacak, Nusayrilere ne olacak, Şiilere ne olacak? Ülkeyi etnisite üzerinden bölmeye çalıştılar. Benim şahsen gördüğüm fiili durum, çoğulculuğa gayet kucak açmış yeni bir Suriye. Sizin buradaki tecrübeniz ne söylüyor?

"Bu bir yönüyle İsrail propagandasıydı. Esad'la İsrail'in uzlaştığı tek şeydi. Esad, "Ben gidersem burada felaket olur, bunlar herkesi öldürür" diyerek iktidarda kalmasını meşrulaştırmaya çalışıyordu. İsrail de aynı korkuyu yükselterek kendisine dost olan Esad'ın kalmasını istiyordu. Burada birliğini ve dirliğini muhafaza eden güçlü bir devlet olsun istemiyordu.

Ama iki yıllık tecrübe bunun gerçek olmadığını gösterdi. Gidişatın olumlu olduğu konusunda herkes hemfikir. Parlamento açıldı. Farklı din, mezhep ve etnisitelerden insanların daha önce tanınmayan hakları tanındı, alanlar yavaş yavaş açıldı. Bunlar, bahsettiğiniz söylemlerin propaganda olduğunu gösterdi. Türkiye olarak önemli görevlerimizden biri de bu konuda dostlarımıza tavsiyede bulunmak ve çoğulcu yapının devam etmesi için teşvik edici bir rol oynamak."

"STK'larımız burada yolunu biliyor"

Suriye'de çalışmak isteyen sivil toplum gönüllülerine seslenen Yılmaz, savaş yıllarında kurulan ilişkiler sayesinde Türk STK'larının sahada güçlü olduğunu söyledi.

İsmail Kılıçarslan: Sokakları çok cıvıltılı gördük. Bir sokak, bir cadde, bir meydan kendine geldiğinde ben o ülkede de yavaş yavaş bir kendine gelme süreci başladığını hissederim. Bu sefer Şam'da hep o cıvıltıyı hissettik. STK'larımız da hızla sahaya girmiş, devletimiz zaten bütün imkânlarıyla sahada. Büyük ihtimalle en çok merak edilen şey şu olacak: Ben bir sivil toplum gönüllüsüyüm, Suriye'de bir şey yapmak istiyorum. Ne yapayım?

"Her konuda birileri hep daha öndedir. Biz buraya girdiğimizde, savaş nedeniyle önde olanlar belli devlet kurumlarımızdı ama aynı zamanda STK'larımızdı. Çünkü savaş boyunca kuzeyde yaşayan milyonlarca kişinin bakımını, gıdasını bizim STK'larımız karşıladı. Bu yüzden STK'larımızın Suriye'de etkisi de ilişkileri de çok güçlü. Çok eskiye dayanan ilişkileri var. O dönemden tanıdıkları, beraber iş yaptıkları kişiler şu anda kritik yerlerde. Yani STK'larımız burada aslında yolunu biliyor."

"Şam'ı Bursa gibi düşünüyorlardı"

Yılmaz, bölgedeki Türk varlığının Osmanlı'yla başlamadığını, bin yıllık köklere dayandığını söyledi.

"Türkiye'de pek farkında olmadığımız bir şey var. Ben de buraya gelmeden önce bunu bilgi olarak, yüzeysel biliyordum, ama burada idrak ettim: Buradaki Türk varlığı çok köklü, bin yıllık bir varlık. Biz hep Osmanlı'dan başlamış gibi düşünüyoruz. Ama Sultan Baybars 800 sene önce buradaydı, Nureddin Zengi 900 sene önce. Nureddin Zengi de sadece Şam'da değil; Halep'te, Hama'da, Humus'ta, bütün bu coğrafyadaydı.

Burada ne kadar köklü olduğumuzu, aslında buranın ne kadar içinde olduğumuzu unutuyoruz. Yüz sene önce insanlar Şam'ı tıpkı Bursa'yı düşündükleri gibi düşünüyordu. Yanlış anlaşılmasın, bundan başka bir şey kastetmiyoruz. Ulus devletlerin sınırları var. Ama yakınlık bakımından bizim için böyle bir yer. O psikolojiyi kaybetmemek lazım. Ulus devletin koyduğu sınırlara hepimiz saygı gösteriyoruz ama o sınırların bizi zihnen teslim almasına izin vermememiz lazım."

Kudüs yolunu açan komutan: Nureddin Zengi

Rotanın son durağı Nureddin Zengi'nin kabriydi. Yılmaz, Kudüs'ün fethinin temelini atan Zengi'yi ve bir Suriyeli yetkilinin "Benim aslım Türk" sözlerini anlattı.

"Nureddin Zengi. Selçuklu varlığını Selçuklu sonrasında atabeyler üzerinden kurumsallaştırdı, Halep'i merkez yaptı ama Şam'ı da imar etti. Bugün burada onun adını taşıyan Nuriye Medresesi var, bimarhanesi var, hamamı var. Bu civarda onun yaptırdığı, imar ettiği pek çok eser var. Sadece burada da değil: Halep'te var, Hama'da nehrin hemen yanında çok güzel bir Nureddin Zengi Camii var. Yaklaşık 900 yıl önce Bilâdüşşam'ı imar etmiş çok büyük bir komutan."

"Türklerin zihin yapısını mücadeleye hazırladı"

"Haçlılara karşı Kudüs'ün fethini hazırlayan, bu süreci ilk başlatan da o. Sultan Selahaddin, malum, Nureddin Zengi'nin komutanı. Kudüs'ün alınmasının temelini stratejik, askeri ve kültürel olarak Nureddin Zengi attı. Müslümanların ve Türklerin zihnini buna hazırladı, Haçlılarla en önde o savaştı. Haçlılar iki rotadan geliyordu: Anadolu üzerinden bir kara rotası ve Kıbrıs üzerinden Akka'ya, Yafa'ya, Kudüs'e uzanan bir deniz rotası. Karadan gelen yolda, Anadolu'nun yukarılarında Sultan Kılıçarslan, aşağıda ise sonraki yıllarda Nureddin Zengi vardı. Bu yüzden savaş sırasında Halep'teki en büyük gruplardan birinin adı Nureddin Zengi Hareketi'ydi. Halep merkezli bu askeri grup adını onu anmak için Nureddin Zengi'den almıştı."

Burada 'Benim aslım Türk' derler

"Bu büyük sultanların hepsi burada. Biz Türkiye'den bunu biraz biliyoruz ama künhüne vakıf olacak şekilde bilmiyoruz. Bu, neleri unuttuğumuzun en önemli işareti.

Çok kısa zaman önce görüştüğüm üst düzey bir Suriyeli yetkili şunu söyledi: "Burada, Şam'da insanlarla tanışıyorsunuz. İnsanlar 'Benim aslım Iraklı, Ürdünlü ya da Suudlu' demez; 'Benim aslım Türk' der. O yüzden burayı kendi eviniz gibi görün." Bunlar üst düzey bir yöneticinin ifadeleri. Burası bir yanıyla tabii ki karışık bir yer, biz de etnik saflık peşinde olan insanlar değiliz. Ama öte yandan aynı zamanda çok daha Türk bir yer."