Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kimlik kartı ve ehliyetlerle ilgili önemli bir uyarı geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2017 yılında verilmeye başlanan biyometrik kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım süresinin yıl sonunda dolacağını açıkladı. Çiftçi, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için kimlik ve sürücü belgelerindeki son geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.
Türkiye'de yeni tip kimlik kartı ve sürücü belgelerini kullanan milyonlarca vatandaş için kritik uyarı yapıldı. Biyometrik kimlik kartları ilk kez 2017 yılında verilmeye başlandı ve 10 yıllık kullanım süresi dolan belgeler için yenileme dönemi geldi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir canlı yayın programında 301 bin kimlik kartı ile sürücü belgesinin yenilenme vaktinin geldiğini belirterek, vatandaşlara çağrıda bulundu.
“Cezalı duruma düşmesinler"
Bakan Çiftçi, vatandaşların kullandığı biyometrik kimliklerin ilk olarak 2017'de verildiğini ve 10 yıllık kullanım sürelerinin de yıl sonu biteceğini belirterek, "301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler" diye konuştu.
KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yenileme işlemlerinin "randevu.nvi.gov.tr", e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması ve ilgili bedellerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenerek nüfus müdürlüklerine müracaat edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Çiftçi, başvurunun ardından yeni belgelerin belirtilen adreslere teslim edileceğini bildirdi.
2026 YILI YENİLEME ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
2026 yılında kimlik kartı yenileme ücreti 220 lira olarak uygulanıyor. 2016 sonrası düzenlenen sürücü belgelerinin yenilenmesi için ise 425 lira vakıf hizmet bedeli ve 1.690 lira değerli kağıt bedeli olmak üzere toplam 2 bin 115 lira ödenmesi gerekiyor.
Belge ücretleri, ocak ayında yeniden değerleme oranına bağlı olarak netleşecek.
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