“Cezalı duruma düşmesinler"

Bakan Çiftçi, vatandaşların kullandığı biyometrik kimliklerin ilk olarak 2017'de verildiğini ve 10 yıllık kullanım sürelerinin de yıl sonu biteceğini belirterek, "301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler" diye konuştu.



