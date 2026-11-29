Karz-ı Hasen Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Karz Sempozyumu, dün İstanbul'da başladı. İslam Araştırmaları Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bugün de devam eden organizasyonda, karz-ı hasen müessesesinin günümüz ekonomik sistemindeki yeri, farklı ülkelerdeki uygulamaları ve kurumsallaşma imkânları değerlendiriliyor. Sempozyumun açılışında konuşan Karz-ı Hasen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koca, vakfın çalışmalarını ve karz-ı hasenin yaygınlaştırılmasına yönelik hedeflerini anlattı.

YENİ İŞ BİRLİKLERİYLE YAYGINLAŞACAK

Vakfın çalışmalarının toplumsal hayatta önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade eden Koca, karz-ı hasen alanında daha kapsamlı projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Finans kuruluşları ve katılım bankalarının bu alana gösterdiği ilginin önemine değinen Koca, farklı kurumlarla kurulacak iş birliklerinin müessesenin kurumsallaşmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Karz-ı hasen uygulamaları Türkiye'de önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Farklı kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri geliştirerek bu uygulamayı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Sempozyum Düzenleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya ise karzın yalnızca bir finansman aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Sempozyumda vakfın gençlerin yuva kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği faizsiz finansman modeli ve bu alandaki kurumsal tecrübeleri de katılımcılarla paylaşılıyor. Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenleri bir araya getiren sempozyumda, karz müessesesinin ahlaki, ekonomik ve toplumsal boyutları ele alınıyor. Çağdaş finans sistemlerindeki yeri ve farklı ülkelerdeki uygulama örneklerinin de değerlendirildiği organizasyonda iki gün boyunca 8 akademik oturum gerçekleştiriliyor. Sempozyumun, karz-ı hasen uygulamalarının ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Dijital uygulamalar ele alındı

"Dünya Uygulamaları" temasıyla gerçekleştirilen sempozyum, uluslararası katılımıyla da öne çıkıyor. İngiltere, ABD, Malezya, Endonezya, Pakistan, Bangladeş, İran, Hindistan ve Afrika ülkelerinden akademisyenlerin katıldığı organizasyonda, karz müessesesinin farklı ülkelerdeki uygulamaları ve yeni finans modelleri değerlendiriliyor. Klasik fıkıh literatüründeki yerinden modern finans sistemlerindeki uygulamalarına, katılım bankacılığından dijital finans uygulamalarına kadar birçok konu oturumlarda ele alınıyor.

Reklam Reklam

Ekonomi

Türk çorabına 9 ayda en fazla talep Avrupa ülkeleri ile ABD'den geldi

Gündem

Öğretmenliği bırakan Merve Yıldırım kahve tutkusunu markasına dönüştürdü

Gündem

Erzincan'da 6 bin ton atık kağıt 60 milyon adet viyole dönüşüyor

Ekonomi

ASELSAN geliştirdi 10 bin saat uçtu: Radarların yerini nokta atışı tespit ediyor