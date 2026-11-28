Küresel giyim üretiminin artması bekleniyor
Ticaret Bakanlığınca oluşturulan Kolay İhracat Platformu'ndaki "Hazır Giyim Sektör Analizi"nden derlenen bilgilere göre, küresel giyim sektöründeki üretimin 2029 yılına kadar 0,3 trilyon dolar artması bekleniyor. Bu artışla birlikte sektörel büyüklüğün 2,04 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Türkiye'de ise 2028 yılında sektörel üretim miktarının 19,9 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor. Sektörde 2021'de dünyanın en çok ihracat gerçekleştiren 6. ülkesi olan Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine hazır giyim ihracatında Çin ve Bangladeş'in ardından 3. sırada yer alıyor.
Çoraplar da sektörün ihracat kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor ve üretim ile ihracat potansiyeliyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin dış ticaret fazlası elde ettiği ürünlerden olan çoraplar, son dönemlerde Almanya'dan İspanya'ya, Belçika'dan ABD'ye birçok ülkeden talep görüyor.
Geçen yıl 1,2 milyar dolarlık çorap ihracatı yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tayt, konçlu, soket, baskılı, patik ve külotlu çorap ihracatı geçen yıl 1,2 milyar dolar olurken ithalat 60,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Aynı dönemde bu üründe 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlandı.
Bu yılın 9 ayında ise dış satım 846,8 milyon dolar, dış alım 53,7 milyon dolar oldu. Türkiye, ocak-eylül döneminde çorap ticaretinden 793,1 milyon dolar fazla elde etti.
En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
Çorap ihracatında ilk 10 ülke arasında Almanya, 168,8 milyon dolarla 9 ayda Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke oldu.
Almanya'yı 145,1 milyon dolarla Birleşik Krallık, 83,2 milyon dolarla Fransa, 61 milyon dolarla İspanya, 50,2 milyon dolarla Hollanda ve 44,7 milyon dolarla İsveç izledi.
Aynı dönemde Türk çoraplarına 41,4 milyon dolarla ABD, 23,8 milyon dolarla İtalya, 17,7 milyon dolarla Polonya ve 12,3 milyon dolarla Belçika talep gösterdi.
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