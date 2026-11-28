Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün İstanbul'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Türkiye-Rusya İş Forumu düzenlendi. Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyon'un 20'nci Dönem Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen forum öncesinde Türk-Rus 20'nci Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı. İki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin katıldığı organizasyonda ticaret, yatırım ve sektörel iş birliği imkanları ele alındı. Forumun açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, güçlü komşuluk ilişkileri, ekonomik yapıların birçok sektörde birbirini tamamlaması ve iş dünyaları arasındaki bağlantıların Türkiye-Rusya ekonomik iş birliğini geliştirdiğini söyledi. Bolat, Türk ürünlerinin Rusya pazarındaki payının artırılmasını ve sektörel iş birliğinin geliştirilmesini istediklerini vurguladı.

Aleksandr Novak

ÜRÜNLERİMİZ RUSYA PAZARINDA DAHA FAZLA YER ALMALI

Türkiye ile Rusya'nın ekonomik yapılarının birçok sektörde birbirini tamamladığını belirten Bakan Bolat, tarım ve gıda, otomotiv, kimya, tekstil, hazır giyim, mobilya ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere birçok sektörde Türk ürünlerinin Rusya pazarlarında daha fazla yer almasını arzu ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin üretim ve imalat kapasitesiyle Rusya'nın ham madde, girdi, hububat ve enerji potansiyelini bir araya getiren ortak projelerin önemine işaret eden Bolat, sürdürülebilir tedarik zincirlerinin kurulması için çalıştıklarını aktardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği, Rusya'nın ise Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğinin yeni pazarlara erişim bakımından önemli imkanlar sunduğunu kaydeden Bolat, lojistik bağlantıların güçlendirilmesi ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasının ticari ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti.

HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, "2025 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi 50 milyar dolara yaklaştı. Rusya toplam rakamda Türkiye'nin üçüncü büyük ticaret ortağı konumunda. Hedefimiz 100 milyar dolarlık yıllık karşılıklı ticaret hacmine ulaşmak. Bunu iş insanlarının kendilerinin yapacakları yatırımlar ve ticaret hacimleriyle gerçekleştirebiliriz" diye konuştu. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve e-ticaret platformlarının etkin kullanılması gerektiğini dile getiren Bolat, bu konuların ticari ilişkilerin dayanıklılığını artıracağını söyledi. İki ülke arasındaki karşılıklı doğrudan yatırımların yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını açıklayan Bolat, Türkiye'de 3 bin civarında Rus şirketinin, Rusya'da ise 1.300 kadar Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Rusya'nın Türk müteahhitlerinin bugüne kadar en fazla inşaat projesi üstlendiği ülke olduğunu kaydeden Bolat, Türk müteahhitlerinin Rusya'da bugüne kadar 2 bin 190 projeyi başarıyla tamamladığını belirterek, "Bu projelerin toplam değeri 103 milyar dolar" dedi.

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