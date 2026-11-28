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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi ve makroihtiyati çerçeve kapsamında iki yeni karar aldı. Banka, açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildiğini duyurdu. Türk Lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara yönelik faiz veya telafi ödemelerinin oranı da artırıldı.

ZORUNLU KARŞILIK %90'A YÜKSELTİLDİ

Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla Türk Lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı yerine yüzde 90'ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verdi.

HAFTALIK REPOYA ARA VERİLDİ

Merkez Bankası, ayrıca Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin duyurusunda da açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

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Tecil faiz oranı 10 puan düşürüldü

Para politikasındaki sıkı duruş sürerken, maliye cephesinden mükelleflerin ödeme yükünü hafifleten ve dış finansmanı destekleyen düzenlemeler geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı aylık yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye, taksitlendirmelerde esas alınan tecil faizi oranı ise yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. Yeni oranlar mevcut taksitlendirmelerin vadesi gelmemiş ödemeleri için de geçerli olacak. Ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilerin Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi sıfırlandı.

Fonlardan 1,2 trilyon lira çıktı

Merkez Bankası'nca dün açıklanan Kasım 2026 Finansal İstikrar Raporu'nda ise sıkı para politikasıyla uyumlu şekilde kredi büyümesinin yavaşladığı, ticari kullandırımlarda kompozisyonun Türk Lirası lehine geliştiği vurgulandı. Raporda, son dönemde para piyasası fonlarından yaşanan çıkışların ağırlıklı olarak TL yatırım araçlarına yöneldiği ve ekim itibarıyla yavaşladığı belirtildi. Verilere göre, yatırım fonlarından Eylül 2026'dan 20 Kasım'a kadar getiri etkisinden arındırılmış 1,2 trilyon TL çıkış yaşandı. Mevcut tutarın 931 milyar TL'si para piyasası ve benzeri fonlardan gerçekleşti. Aynı süreçte tasarruf ve diğer ticari mevduat toplamı yaklaşık 1 trilyon TL arttı.

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