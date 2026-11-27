Fransa'nın GSYH'si üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralırken, Ekonomi ve Maliye Bakanı Roland Lescure gelecek yıl büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilebileceğini belirtti.

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Yılın üçüncü çeyreğinde Fransa'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.

Ülke ekonomisi, Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (INSEE) açıkladığı nihai verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde sıfır büyüme kaydederek durağan bir seyir izledikten sonra temmuz-eylül döneminde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 daraldı.

INSEE, bu rakamla daha önce yüzde 0,1 küçülme olarak açıkladığı öncü veriyi aşağı yönlü revize etti.

Zayıf performansın nedeni dış ticaret ve yatırımlar

Üçüncü çeyrekte büyümenin zayıf kalmasının temel nedeni, dış ticaretteki bozulma ile yatırımlardaki gerileme oldu.

İhracat, ikinci çeyrekte yüzde 2,9 artmışken üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 daraldı, ithalat ise yüzde 0,1 ile yatay seyretti.

Dış ticaretin GSYH büyümesine katkısı bu tablo sonucunda eksi 0,6 puan oldu.

Yatırımlar aynı dönemde inşaat ve imalat sanayisindeki gerilemenin etkisiyle yüzde 0,9 düştü.

Hane halkı tüketim harcamalarında ve kamu harcamalarında ise yüzde 0,3'er artış kaydedildi.

Hane halkının tüketim birimi başına satın alma gücü üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 toparlandı, tasarruf oranı ise yüzde 17,4 seviyesinde dengelendi.

Finans dışı şirketlerin kar marjı, yüzde 31,4 olan ikinci çeyrek seviyesinden yüzde 31,6'ya yükseldi.

Teknik resesyon ihtimaline işaret ediliyor

Fransa ekonomisinin yılın son çeyreğinde de daralarak teknik resesyona girme ihtimalinin arttığına öncü göstergeler işaret ediyor.

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Büyüme eşiği olan 50'nin altında kalmayı sürdüren, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayındaki 46,6'dan kasım ayında 46,2 puana geriledi.

S&P Global Market Intelligence Kıdemli Başekonomisti Joe Hayes'e göre, kasım ayı öncü PMI verileri Fransa'nın dördüncü çeyrekte teknik resesyona girme ihtimalini artırdı.

Hayes, bu tabloda Fransa'nın zayıf iç taleple mücadele etmesinin yanı sıra, müşterilerin gelecek yılki belirsizliği yüksek seçim dönemi öncesinde yeni projelere girmekte tereddüt etmesinin de etkili olduğunu kaydetti.

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Seçim yaklaştıkça Fransa'nın mali durumuna ilişkin köklü endişeler gibi sorunların yeniden gün yüzüne çıktığını, bunun da son aylarda iş dünyası güveninde hızlı bir bozulmaya yol açtığını vurgulayan Hayes, "Salgın döneminin etkilediği aylar hariç tutulduğunda anketin güven göstergesi olan Gelecek Aktivite Endeksi, kasım ayında 2012 sonundan bu yana en düşük seviyesine geriledi." dedi.

Hayes, satış fiyatlarındaki artışın kasım ayında sert biçimde yavaşladığına da işaret ederek, bu durumun şirketlerin fiyatlandırma gücünün zayıfladığını gösterdiğini ve ekonomideki kırılganlığı daha da belirgin hale getirdiğini ifade etti.

Büyüme tahmininde düşüş sinyali

Öte yandan Fransız hükümeti, gelecek yılın büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncelleyebileceği sinyalini verdi.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Roland Lescure, yaptığı açıklamada rakamları güncellediklerini söyledi ve "Tahminimiz risk altında, bir aşağı yönlü revizyon görünüyor." ifadesini kullandı.

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Hükümetin mevcut projeksiyonlarında gelecek yıl için öngörülen ekonomik büyüme oranı yüzde 1'di.

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