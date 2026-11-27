Rusya ile gerilimli günlerden geçen İngiltere'de dikkat çeken bir adım atıldı. The Telegraph gazetesinin özel haberine göre İngiliz Savunma Bakanlığı, 100 bin eski askerin gönüllü olarak eğitim, tatbikat ve NATO tatbikatlarına katılabileceğini belirtti. "Stratejik yedek" konumundaki eski askerlere gönderilen mektupta, bu kişilerden iletişim bilgilerini güncellemeleri ve mevcut iş ve yeteneklerini orduya bildirmeleri istendi. Yedek askerlerin olası bir savaşa çağrıldıklarında​​​​​​​ hazır olmalarının amaçlandığı aktarılan mektupla, hükümetin bir askeri saldırı anında kendisini savunabilme kapasitesini geliştirmeyi amaçladığı da haberde vurgulandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yedeklerin savaşa hazır olmasını isteyen hükümetin gönderdiği mektupta ayrıca, "Mektup hazırlığı, caydırıcılığı ve çatışma riskini azaltmayı güçlendirmeye yönelik pratik bir adım olarak gönderilmiştir" ifadesi yer aldı. Mektubu değerlendiren bir ordu yetkilisi amaçlardan birinin de eski askeri personelin bilgilerini güncellemek olduğunu belirterek, "Bir zamanlar askerde tank kullananlar bugün sivil olarak ordunun daha çok işine yarayacak bambaşka bir iş yapıyor olabilir" dedi.

Uçaklara önlem

Öte yandan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF), insansız hava araçlarından (İHA) gelebilecek olası saldırılara karşı savaş uçaklarını geceleri hangarlara ve korunaklı alanlara taşıdığı öne sürüldü. İngiltere merkezli Sky News'in haberine göre, RAF, artan güvenlik tehditleri nedeniyle askeri uçaklarını korumaya yönelik yeni önlemler almaya başladı. Bu kapsamda, savaş uçakları geceleri hangarlara ve güçlendirilmiş sığınaklara taşındı. Yeterli korumanın bulunmadığı hava üslerinde ve pist yakınlarında konuşlandırılan savaş uçaklarının çevresine de İHA saldırılarına karşı koruyucu ağlar yerleştirilmesi planlandı. RAF Komutanı Orgeneral Harv Smyth, İngiltere'deki askeri üslerin de saldırı tehdidi altında kalabileceği bir senaryoya hazırlandıklarını, uçakların gerektiğinde hızla farklı noktalara konuşlandırılabilmesi gerektiğini belirtti.

Reklam Reklam

Dünya

Ermenistan 34 yıllık Rusya düzenine son veriyor: Paşinyan'dan Türkiye ve İran'ı da ilgilendiren kritik hamle

Dünya

Rusya 'Türkiye ile ortaklığı geliştirmeye hazırız' mesajı

Ekonomi

Küresel piyasalar teknoloji hisselerindeki sert dalgalanmalarla karışık seyrediyor