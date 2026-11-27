Anketlerde muhafazakâr Halk Partisi (PP) önde görünse de Sanchez'in yeniden hükümeti kurma ihtimali devam ediyor. Sanchez, Gazze'deki soykırım sırasında işgalci güç İsrail'in politikalarına karşı ses yükselten ve yaptırım kararları alan Avrupalı liderlerin başında geliyor. Seçimden birinci çıkması beklenen Alberto Núñez Feijóo'nun iktidara gelebilmek için aşırı sağcı Vox'un desteğine ihtiyaç duyması, seçim sonrası dengeleri belirsizleştiriyor. Sanchez, konut yasalarında planlanan değişikliklerin parlamentoda reddedilmesinin ardından normal takviminden sekiz ay önce erken seçim kararı aldı. Ülkede konut fiyatları ve kiraların yüzde 80'den fazla artması, yaşam maliyetleri ve göç politikaları seçim kampanyasının başlıca gündemleri arasında yer alıyor. İspanya'da hükümet kurmak için 350 sandalyeli Kongre'de en az 176 milletvekilinin desteği gerekiyor. Sanchez, 2023 seçimlerinde ikinci sırada kalmasına rağmen diğer sol partilerin desteğiyle iktidarını korumayı başarmıştı. Bu seçimde de benzer bir parlamenter tablo ortaya çıkarsa Sosyalist lider yeniden başbakan olabilir.

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