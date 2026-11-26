Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.40'da başladı.
Masada kritik başlıklar var
Kritik zirvede, Türkiye'nin güvenlik gündeminin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Toplantının en önemli gündem başlığını ise
Terörsüz Türkiyesüreci oluşturacak. Meclis'ten 10 Ağustos'ta geçen Çerçeve Yasa'nın uygulama aşaması ele alınırken, terör örgütü PKK'nın Hakurk'ta boşalttığı 14 barınma merkezine ilişkin MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hazırlanan saha raporları da masaya yatırılacak.
Savaş gündemi masada
MGK toplantısında uluslararası gelişmelere ilişkin başlıklar da değerlendirilecek. İran ile ABD arasındaki müzakerelerde yaşanan tıkanıklık,
Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan saldırılar ve Gazze'deki son gelişmeler gündemde yer alacak.
Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantıda ele alınacak.
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