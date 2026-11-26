Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
İki lider en son 13 Ekim 2026'da bir araya gelmişti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştüklerini söylemişti.
MECLİS'TE GÖRÜŞME TRAFİĞİ SÜRÜYOR
Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sona erdi.
Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Sürecin geldiği aşama ve bu dönemin hukuki ve siyasi gereklilikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapılacağı kaydedildi.
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