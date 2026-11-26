“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programında yaptığı konuşmada Erdoğan, şiddetin dünyanın neresinde olursa olsun, kime yönelik olursa olsun kötü olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz” diye konuştu.

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programında yaptığı konuşmada Erdoğan, şiddetin dünyanın neresinde olursa olsun, kime yönelik olursa olsun kötü olduğunu belirtti.

VİCDANSIZLIK, ALÇAKLIK

“Bundan daha fenası kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir” vurgusu yapan Erdoğan, “Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Şiddet sadece kadına el kaldırmak, ona vurmak, cebrî ve fiilî müdahalede bulunmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi, çoğu zaman fark edilmeyen, sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır. Mesela bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak, onu hor görmek, aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür” ifadelerini kullandı.

AÇTIĞI YARA DEĞİŞMEZ

Kadının emeğini sömürmenin, alın terini değersizleştirmenin, kadını bir meta olarak görmenin şiddetin bir türü olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Özellikle son dönemde küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyetsizleştirme politikaları da mağdurları farklılık gösteren bir şiddet türüdür. Şiddet hep fiilde değil bazen bir kötü sözde, bazen bir tehditte, bazen de kadının hayallerinin önüne konulan engellerde kendisini gösterir. Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz.”

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ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUZ

“Biz şiddete sıfır tolerans derken meseleye işte bu zaviyeden bakıyoruz. Ayrımcılık yapmıyor, ne şekilde tezahür ederse etsin ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Bizim mücadelemiz şiddetin sadece fiziki boyutuyla sınırlı değildir. Bizim mücadelemiz kadını değersiz gören, emeğini, alın terini yok sayan, kadınlık onurunu zedeleyen bütün anlayışlarla, bütün uygulamalarladır. Şiddetin ortaya çıkmasını engellemeye dönük bütün politikalara ne kadar önem veriyorsak şiddeti doğuran zihniyetle, ayrımcılıkla, istismarla, eşitsizlikle mücadeleyi de kadına yönelik şiddetle mücadelemizin asli unsuru olarak görüyoruz.”

MÜCADELENİN SANCAKTARIYIM

“Siyasi hayatı boyunca daima kadınlarla yol yürümüş, en başta eşi ve kızları olmak üzere hep kadınların desteğini görmüş, her platformda kadınların haklarını cesaretle savunmuş ve bu süreçte kimi zaman haksız eleştirilere maruz kalmış bir siyasetçi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim. Kimi cehaletten, kimi ön yargılardan, kimi yanlış uygulamaların töre hâline gelmesinden kaynaklı pek çok zorluğa göğüs geren hanım kardeşlerimizi hak, adalet ve eşitlik arayışlarında asla yalnız bırakmayacağım. Doğru bildiğimiz bu yolda kadınlarla omuz omuza yürümeye, bu mücadeleyi birlikte vermeye inşallah devam edeceğimize inanıyorum. Hâlen aşılması gereken engeller olduğunu bilmekle birlikte bu yolda kat edilen mesafeden büyük memnuniyet duyuyorum.”

UMURLARINDA OLMADI

“Hak ve özgürlükler alanında olduğu gibi kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele meselesi de geçmiş iktidarların radarlarının dışında kalıyordu. Yıllarca kadın haklarından bahsedenlerin, kadın erkek eşitliğinden, kadına yönelik şiddetten bahsedenlerin hiçbirinin bu sorun umurunda olmadı. İlk kez bizim iktidarımız döneminde bu mesele ciddiyetle ele alınmaya ve istatistikler tutulmaya başlandı. Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik.”

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BAŞARILAR YAKALADIK

“Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil diğer alanlarda da her zaman kadınların yanındayız. Eşim Emine Erdoğan’ın öncüsü olduğu 'Haydi Kızlar Okula' gibi kampanyalarla kız çocuklarının fırsat eşitliğini hakiki manada temin ettik. Ayrıca kapasitesini 1 milyona çıkardığımız yükseköğretim yurtlarıyla, 81 şehrimizin tamamında açtığımız üniversitelerle, başörtüsü yasağı gibi kaldırdığımız nice yasakla kadınların eğitime, iş hayatına, ekonomiye ve siyasete katılımında ciddi başarılar yakaladık. Elbette henüz arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Hâlen çözmemiz gereken meseleler olduğunu biliyoruz. Ama bunların hiçbiri elde ettiğimiz kazanımlardan daha büyük değildir. İnşallah durmadan dinlenmeden çalışarak hedeflerimize ulaşacağız.”

Muhalefet çözümü erteliyor

“Son 40 yılda en çok anneleri, en çok kadınları etkileyen, en çok onların yüreklerini dağlayıp adeta yangın yerine çeviren terör belasını bertaraf etmeye dönük çabalarımıza kısa bir parantez açmak istiyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhur İttifakı olarak bundan iki sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye projemizde önemli mesafeler aldık.Amacımız huzurun, kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir. Türkiye Yüzyılı’nı önce Terörsüz Türkiye, ondan sonra da Terörsüz Bölge ile taçlandırmak istiyoruz.”

SÜRECİ PERDE YAPIYORLAR

“Ama biz halisane niyetlerle hareket ettikçe bakıyorsunuz öte tarafta kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, çözümü engellemeye çalışıyor. Sizler de nasıl mızıkçılık yaptıklarını, nasıl yan çizdiklerini görüyorsunuz. Maalesef burada Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar. Oysaki biz bu konuda ilk günden beri daima ilkeli ve tutarlı davrandık. Terörsüz Türkiye sürecini günlük siyasetin mevzi kazanma arayışlarının dışında tutmaya ihtimam gösterdik. Unutmayın; siyaset yokuş yapma değil sorunlara çözüm üretme yeridir. Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur. Milletimizin siyaset kurumu ve siyasetçilerden beklentisi de bu yöndedir. Unutmayın; süreç başarıya ulaşırsa Türkiye kazanır, hepimiz kazanırız.”

Başarı için yüreğinizi ortaya koyun

Terörsüz Türkiye sürecinde kadınlara da önemli görevler düştüğünü ifade eden Erdoğan “Hangi kökenden ve görüşten olursa olsun ülkemizdeki tüm kadınların, tüm hanım kardeşlerimizin süreci sahiplenmelerini, sürecin başarısı için yüreklerini ortaya koymalarını istirham ediyorum. En büyük sorunu çözmüş, iç cephesi güçlenmiş, demokrasi standartları yükselmiş, toplumsal bütünleşmesini sağlamış bir Türkiye’nin ne manaya geleceğini hepimizin çok iyi anlatması lazım. Açıkçası söylemek gerekirse böyle bir Türkiye’de diğer toplum kesimlerinin yanı sıra en çok faydayı kadınların göreceğine inanıyorum” diye konuştu.

Kazalar araştırılıyor

“Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenabıallah’tan rahmet niyaz ediyorum” diyen Erdoğan, Malatya ve Eskişehir’deki kazaların araştırılması için tahkikat başlatıldığını söyledi.

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