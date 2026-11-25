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Türkiye'nin eğitim kurumlarında yetişen isimler, dünyanın farklı ülkelerinde önemli görevlere geliyor. Siyasetten diplomasiye, güvenlik bürokrasisinden yerel yönetime uzanan bu tabloda hem Türkiye'de eğitim alan yabancı ülke vatandaşları hem de Türk kökenli isimler dikkat çekiyor.

Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban, Sırbistan Meclis Başkanvekili Adem Mavrić ve Somali Ulusal Ordusu Komutanı İbrahim Muhammed Mahmud, farklı alanlarda öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Sakarya Üniversitesinden Sırbistan Meclisine

Sırbistan siyasetinde dikkat çeken isimlerden biri Adem Mavrić oldu. 1997 doğumlu Mavrić, Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim aldı. Öğrenci Listesi'nden milletvekili seçilen Mavrić, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanvekilliği görevine getirildi. Böylece Türkiye'de üniversite eğitimi alan genç bir siyasetçi, ülkesinin yasama organının yönetiminde söz sahibi oldu.

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Ankara'da eğitim aldı, Somali ordusunun başına geçti

Türkiye'de askerî eğitim alan isimlerden biri de İbrahim Muhammed Mahmud. 1995 doğumlu Somalili general, 2013-2017 yılları arasında Ankara'daki Türk Kara Harp Okulunda Kamu Yönetimi eğitimi aldı. Somali Bakanlar Kurulu tarafından Somali Ulusal Ordusu Komutanlığına atanan Mahmud, Türkiye'de aldığı eğitimin ardından ülkesinin askerî yönetiminde en üst görevlerden birine yükseldi.

Zanzibar'ın devlet başkanı Türkiye mezunu

Türkiye mezunları arasında Afrika siyasetinin önemli isimlerinden Hüseyin Ali Mwinyi de bulunuyor. 1985-1991 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan Mwinyi, Tanzanya'da sağlık ve savunma bakanlıkları yaptı. 2020 yılında Zanzibar Devlet Başkanlığına seçilen Mwinyi, görevini sürdürüyor.

Londra'dan Hollanda'ya Türk kökenli isimler

Türk kökenli isimler de Avrupa'nın farklı ülkelerinde üst düzey görevlerde yer alıyor. Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban, başkentin çevre ve enerji politikalarından sorumlu olarak görev yapıyor.

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Hollanda'nın Rijswijk Belediye Başkanı Huri Şahin de bu isimlerden biri. Adana kökenli Şahin, 12 Aralık 2022'de göreve başladı ve Hollanda'nın Türk kökenli ilk belediye başkanı oldu.

Farklı ülkelerde farklı alanlarda yükselen bu isimler, Türkiye ile kurulan eğitim ve kültür bağlarının uluslararası alandaki yansımalarını da gündeme taşıyor.

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