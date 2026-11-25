Altın ve gümüşte kayıp büyüdü, gram altın son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın fiyatları 19 Kasım 2026’da sabahki yükselişin ardından geriledi. Saat 18.20 itibarıyla gram altın 6 bin 6 liradan, çeyrek altın 10 bin 70 liradan satılırken uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 700 dolara indi. Bu rakamlarla birlikte altının onsu Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeye ulaşmış oldu. Peki, yüksek petrol fiyatları ve Fed’in yeniden faiz artıracağına yönelik beklentiler altın ve gümüş fiyatlarını nasıl etkiliyor? İki değerli metalin değer kaybının sebebi nedir? İşte piyasalardan son gelişmeler...