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Teknolojideki gelişmelerle birlikte dolandırıcılık şebekeleri de yöntemlerini güncelledi. Siber güvenlik ve bilişim hukuku uzmanları, son dönemde yapay zeka destekli ses klonlama teknolojisini kullanan grupların, rastgele aradıkları numaralardan elde ettikleri birkaç saniyelik ses kayıtlarıyla vatandaşları hedef aldığını belirterek kritik uyarılarda bulundu.

"ALO" VE "EVET" KAYITLARIYLA SES KOPYALANIYOR

Uzmanların aktardığı bilgilere göre dolandırıcılar, telefonu açan kişinin söylediği "Alo", "Evet" ve "Efendim" gibi kısa ifadeleri kaydederek yapay zeka tabanlı ses klonlama programlarına yüklüyor.

Kişinin ses tonu ve konuşma biçimi taklit edildikten sonra iki farklı tuzak devreye sokuluyor:

Banka sistemlerini aşma girişimi: Kopyalanan ses kayıtları kullanılarak bankaların sesli doğrulama sistemlerinin geçilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Yakınlardan acil para talebi: Mağdurun sesiyle oluşturulan kayıtlar üzerinden yakınları aranarak acil durum bahanesiyle para isteniyor.

SESSİZ ARAMALARA, 0850'Lİ HATLARA VE BU ÜLKE KODLARINA DİKKAT

Telefon açıldığında karşı taraftan ses gelmemesi ve çağrının birkaç saniye içinde kapanması da numaranın aktifliğini doğrulamak ve ses örneği toplamak için kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.

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Şüpheli çağrılarda özellikle öne çıkan numara grupları ise şöyle sıralanıyor:

0850 ile başlayan tanınmayan numaralar

+359 (Bulgaristan ülke kodu)

+216 (Tunus ülke kodu)

+44 (İngiltere ülke kodu)

Uzmanlar, bu kodlarla başlayan her aramanın dolandırıcılık amacı taşımadığını ancak arayan kişinin kimliğinin mutlaka bağımsız yollarla doğrulanması gerektiğini hatırlatıyor.

DOLANDIRICILARA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Nefes'te yer alan habere göre; siber güvenlik ve bilişim hukuku uzmanları, ses klonlama tuzaklarına karşı vatandaşların şu adımları izlemesini öneriyor:

Tanımadığınız numaralardan gelen çağrılarda kişisel bilgilerinizi paylaşmayın ve şüpheli aramaları yanıtlamayın. Karşı taraftan ses gelmeyen çağrılarda konuşmayı uzatmadan görüşmeyi sonlandırın. Yakınlarınızdan gelmiş gibi görünen acil para taleplerinde yalnızca ses benzerliğine güvenmeyin; ilgili kişiyi kendi kayıtlı telefon numarasından arayarak durumu mutlaka teyit edin.

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