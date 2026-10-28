MARTI'dan Türkiye'de bir ilk: İşte sürücüsüz 'RoboMartı'
MARTI'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, yapay zeka destekli sürücüsüz araç projesi 'RoboMartı'yı duyurdu. Dünyadaki dev teknoloji yatırımlarını Türkiye'ye taşıyan proje, direksiyonda insanın olmadığı paylaşımlı yolculuk modeliyle şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.
Sürücüsüz araç teknolojisinde Türkiye merkezli önemli bir adım atıldı. MARTI Kurucusu Oğuz Alper Öktem, yapay zeka entegrasyonuna sahip RoboMartı ile otonom ve paylaşımlı sürüş vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için test sürüşlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
DİREKSİYONDA İNSAN YOK: KONTROL TAMAMEN YAPAY ZEKADA
Oğuz Alper Öktem tarafından tanıtılan RoboMartı, şehir içi ulaşımda radikal bir değişim vaat ediyor. İnsan sürücüye ihtiyaç duymayan sistem, otonom sürüş teknolojilerini doğrudan paylaşımlı yolculuk modeliyle birleştirerek yolculara direksiyonda kimsenin olmadığı yeni bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyor.
360 DERECE ALGILAMA: LİDAR, RADAR VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERALAR
Şirket tarafından yapılan teknik bilgilendirmeye göre RoboMartı; yüksek çözünürlüklü kameralar, lidar ve radar sensörleri ile donatıldı. Çevresini 360 derece tarayabilen yapay zeka; trafik ışıklarını, yayaları, diğer araçları ve anlık yol durumunu analiz ederek güvenli sürüş kararları alabilecek kapasiteye sahip.