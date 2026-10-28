MARTI'dan Türkiye'de bir ilk: İşte sürücüsüz 'RoboMartı'

Sürücüsüz araç teknolojisinde Türkiye merkezli önemli bir adım atıldı. MARTI Kurucusu Oğuz Alper Öktem, yapay zeka entegrasyonuna sahip RoboMartı ile otonom ve paylaşımlı sürüş vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için test sürüşlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

DİREKSİYONDA İNSAN YOK: KONTROL TAMAMEN YAPAY ZEKADA

Oğuz Alper Öktem tarafından tanıtılan RoboMartı, şehir içi ulaşımda radikal bir değişim vaat ediyor. İnsan sürücüye ihtiyaç duymayan sistem, otonom sürüş teknolojilerini doğrudan paylaşımlı yolculuk modeliyle birleştirerek yolculara direksiyonda kimsenin olmadığı yeni bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyor.

360 DERECE ALGILAMA: LİDAR, RADAR VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERALAR

Şirket tarafından yapılan teknik bilgilendirmeye göre RoboMartı; yüksek çözünürlüklü kameralar, lidar ve radar sensörleri ile donatıldı. Çevresini 360 derece tarayabilen yapay zeka; trafik ışıklarını, yayaları, diğer araçları ve anlık yol durumunu analiz ederek güvenli sürüş kararları alabilecek kapasiteye sahip.

ÖKTEM: "ULAŞIMIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

Projenin Türkiye için büyük bir aşama olduğunu belirten MARTI Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "RoboMartı ile Türkiye'de sürücüsüz ulaşımın geleceğine ilk adımı attık. Test sürüşlerinin başarıyla tamamlanması teknolojimizin geldiği noktayı gösteriyor. Hedefimiz yapay zeka destekli otonom araçları paylaşımlı yolculukla buluşturmak" dedi.

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