Ebeveynlere teknolojik destek: 'Dijital Büyükanne' projesi hayata geçirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Akademik Danışmanı Gül öncülüğünde yürütülen "Dijital Büyükanne" projesiyle ebeveynlere bebek bakımı ve gelişim takibinde uzman yönlendirmesi sağlanıyor.

Projeye OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Seren klinik tecrübesiyle, Samsun Üniversitesi Yazılım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammer Türkoğlu yazılım sistemlerinin oluşturulmasıyla destek oldu. Samsun Teknopark Genel Müdürü Levent Tanrıverdi ile OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın öncülüğündeki Teknopark yönetimi de projenin kamu kurumları ve ailelerle buluşturulmasına destek sağladı.

Geliştirilen mobil uygulamayı cep telefonlarına veya bilgisayarlarına indirerek abonelik oluşturan ebeveynler bebekleriyle ilgili sorunları yazarak veya görüntü ve fotoğraf yükleyerek "Dijital Büyükanne" ekibine gönderiyor.

"Dijital Büyükanne" ekibi de uygulama üzerinden soru ile ilgili ebeveyne bilgi veriyor, talep halinde sesli veya görüntülü görüşme de gerçekleştirilebiliyor.

Gül, yaklaşık 7 yıldır bebek analizi üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Dijital anlamdaki değişikliklerle ailelerin birçok şeye ihtiyacı olduğunu gördüklerini belirten Gül, "Geniş aileden çekirdek aile kültürüne geçtik. Çekirdek aile kültüründe büyüklerden destek almakla ilgili büyük sıkıntılar olduğunu gördük. Anne babalar artık ebeveynleriyle beraber bebek büyütmüyor, yeğenleriyle, kuzenleriyle beraber değiller. Anne babalar yeni anne baba olduklarında çok tedirgin oluyor. Bununla ilgili bir platform geliştirdik ve adını 'Dijital Büyükanne' koyduk." dedi.

Çekirdek ailelerin "Dijital Büyükanne" platformu üzerinden bebeklerinin sorunlarını danışabileceklerini aktaran Gül, "Ciltlerinde herhangi bir problem gördüklerinde fotoğrafını çekip bize atabiliyorlar. Uzman desteğiyle biz onlara dönüş yapabiliyoruz. Bebeklerinin uyku düzeniyle ilgili danışabiliyorlar. Bezlerini ne kadar değiştirdiklerini gönderiyorlar mesajlarla. Biz diyoruz ki, 'Evet yeterince beslenmiş' veya 'Beslenememiş'. Bununla ilgili önerilerde bulunuyoruz. Uyku pozisyonlamalarını nasıl yapmaları gerektiğini aktarıyoruz. Bir büyükanne evde anneye nasıl destek olursa, biz de dijital platformda destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dijital Büyükanne" mobil uygulamasında yapay zeka uygulamalarından farklı olarak uzman görüşüyle yanıt verildiğine işaret eden Gül, "Yapay zeka modelini kullansanız da gerçekten doğru bilgiye ulaşılamadığını biliyoruz. Dijital Büyükanne platformunun en büyük avantajı bu. Bir anne çocuğuyla ilgili bir şey sorduğunda o soruya uzmanlar ne cevap verecekse o oluyor. 'Bebeğin 38 derece ateşi var. Ne yapmalıyım?' dediğinde bebeğinin sağlığını etkilemeyecek, pozitif yönde etkili olacak, doktora gitmesi gerekiyorsa hangi basamaklara gitmesi gerektiğini aktaran bilgi sunuyoruz aileye." diye konuştu.

Kavak Belediyesi ile imzalanan protokolle ilk saha uygulaması yapıldı

Gül, platformun ilk yerel uygulamasının Samsun'un Kavak ilçesinde yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kavak Belediyesi ile bir protokol imzaladık. Bu protokolle Kavak'ta bulunan 0-24 ay arasındaki bebeklerin desteklenmesi, Dijital Büyükanne platformuna ücretsiz erişebilmesi, 24 ay boyunca takiplerinin yapılması sağlanmış olacak. Dijital Büyükanne platformumuz şu an çevrim içi olarak her yerden ulaşılabilir durumda. Belirli ücretlemelerimiz var. Bu ücretlemeler üzerinden isteyen herkes faydalanabiliyor. Faydalanamayacak olanlar için de çalışma başlattık. Kavak Belediyesi ile bunun ilk adımlarını atmış oluyoruz. Bununla birlikte kurumlar bizimle iletişime geçerek faydalandırmak istedikleri bireyleri faydalandırabilir."

Samsun Teknopark Genel Müdürü Levent Tanrıverdi ise Dr. Sema Gül'ün projesi kapsamında Kavak Belediyesi ile görüşme gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Sayın Başkanımız projeyi çok beğendi ve kendi bölgesindeki çocukların faydalanmasını istedi. Burada üniversite-sanayi işbirliği tarzında üniversitede üretilen bilginin kamu kurumlarına aktarılması şeklinde yerel kullanıcıların hizmetine sunuluyor." dedi.

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