TikTok yayınında şehitlere ve devlete küfreden şahıs PÖH tarafından evinde ters kelepçeyle yakalandı
Hatay’da sosyal medya platformu TikTok üzerinden açtığı canlı yayında şehitlere, polise ve devlete küfreden Mehmet Uğur Yumuşak, emniyet ekiplerinin sanal devriyesi sonucu tespit edildi. Reyhanlı ilçesindeki evinde ters kelepçe takılarak yakalanan zanlının, geçmişte cinsel saldırı ile tehdit ve hakaret suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.
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